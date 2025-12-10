【春水堂】外賣自取優惠 珍珠鐵觀音奶茶$53/2杯（即日起至04/01）

春水堂推出聖誕Combo優惠，即日起至2026年1月4日，只要追蹤春水堂香港Facebook或IG，就可以優惠價$53歎到兩杯外賣珍珠鐵觀音奶茶（凍），優惠只適用於外賣自取，不適用於西九龍店，每日數量有限，售完即止。

日期：即日起至2026/01/04

地點：春水堂分店（西九龍外賣店除外）

