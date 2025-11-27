春秋航空停飛上海至茨城航線 珠海航展禁日參與

【on.cc東網專訊】中國春秋航空公司從周四（27日）起，暫停上海往來日本茨城的定期航班，直至明年3月28日冬天航季結束，之後安排尚未確定。茨城縣機場對策課稱，春秋航空解釋原因與旅客需求低迷有關。

上海至茨城航線最初於2010年以連續包機形式開通，2012年轉為定期航班。航線曾因新冠疫情蔓延及福島核污水排海而一度暫停，其後維持每周二、四、六每天1個往返航班。茨城縣政府指，近期航線客座率良好。相關負責人稱，周二（25日）接到春秋航空的停飛通知，希望與春秋航空推進資訊共享，使航線早日復飛。

亞洲通用航空展周四在廣東省珠海市開幕，主辦方負責人周三（26日）透露不允許日本人嘉賓出席、不允許日媒採訪。該負責人透露，接到出於近期政治和外交上的原因要求拒絕入場的上級指示，疑與日本首相高市早苗的涉台言論有關。今年的展會將持續至下周日（30日），預計國內外約400間企業參展。

