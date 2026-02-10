春節黃金周下周二開始 李家超：將延續旅遊業增長勢頭

下周二便是大年初一，行政長官李家超昨日在出席行政會議前表示，今年內地春節黃金周長達9天，預料將帶來旅客訪港高峰。他強調，本港將延續旅遊業增長勢頭，舉辦多姿多彩的節慶活動，包括今日起開鑼的14個年宵市場、年初一在尖沙咀舉行的新春國際匯演，以及年初二的維港煙花匯演。由政務司司長領導的跨部門工作小組上周已召開會議，協調各部門及機構與業界緊密合作，涵蓋口岸、公共交通及郊外景點等範疇，確保旅行團及旅客行程安排順暢，為迎接高峰期做好全面準備。

港鐵加班次 年廿九通宵服務

港鐵表示，為便利市民及旅客在農曆新年期間出行，將於本周五至新年期間加強多條重鐵綫服務，合共增加600多班列車。其中在本月16日(年廿九)提供通宵服務；年初一及初二晚上亦會加密部分路線班次，方便市民觀賞花車巡遊及維港煙花匯演。高鐵香港段亦會加強來往西九龍站與福田站的班次，並增設往返北京西站的臥鋪列車服務，方便旅客於春節期間往返內地。

