春節黃金週「閃人」計劃！Trip.com 嚴選 5 大避年路線：慳埋機票酒店錢，過個最 Chill 新年
農曆新年黃金週話咁快就到，又係時候規劃一個完美嘅**「避年」之旅**，趁長假期好好獎勵自己！無論你係想喺國內嚟一場深度文化探索、飛去東南亞海島曬太陽避寒，定係豪飛長途過一個異國風情嘅新年，Trip.com 都已經為你準備好晒。
我哋特別精選咗 5 大春節旅遊好去處，由短線到長途行程通通有齊，幫你輕輕鬆鬆搞掂個難忘嘅假期。
心動不如行動！而家即刻上 Trip.com 攞埋獨家新年旅遊優惠券，預訂機票酒店除咗有超值折扣之外，仲可以賺埋額外 Trip Coins 留返下次當錢使，等呢個「避年」之旅玩得更划算、更夢幻！
🔥WiFi 蛋：不限流量 4G 網 ✨ HK$8.9/天 ✨
🔥SIM 卡：4G 高速上網/免運郵寄 💪 HK$21 💪
平價機票：優惠低至 😍 45 折
💥 日韓台泰機酒食玩 立享優惠 💥
JR 玩轉日本鐵路周遊券🎉
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
春節旅遊好去處 | #1 日韓滑雪之旅
日本：北海道雪祭與浪漫輕井澤
1. 札幌（Sapporo）：雪祭與城市滑雪的完美結合
【2026 札幌雪祭】：第 76 屆雪祭已定於 2026 年 2 月 4 日至 2 月 11 日 舉行。雖然春節假期（2/17-2/22）剛好在雪祭結束後，但您仍可享受極佳的雪質與較少的人潮。
熱門雪場：
札幌手稻滑雪場：距離市區僅 40 分鐘車程，擁有冬奧賽道，山頂可俯瞰石狩灣絕景。
札幌國際滑雪場：以雪質優良聞名，雪道寬敞，非常適合初學者與家庭客。
交通：從新千歲機場搭乘 JR 快線約 40 分鐘抵達札幌站，市內有多條直達雪場的巴士。
2. 輕井澤（Karuizawa）：優雅度假與購物天堂
特色：這裡的人造雪技術頂尖，保證春節期間一定有雪可滑。滑雪場緊鄰 輕井澤王子購物廣場 (Outlet)，滑完雪直接開啟購物模式，加上日式溫泉與火鍋，是典型的貴婦式假期。
交通：從東京車站搭乘 北陸新幹線，約 1 小時即可直達。
🇰🇷 韓國：江原道奧運級體驗
1. 龍平滑雪渡假村（Yongpyong Resort）：韓國滑雪發源地
特色：作為 2018 冬奧賽場，這裡擁有全韓最多的 28 條雪道。春節期間，度假村通常會舉辦 「龍平新春慶典」，包括傳統民俗遊戲體驗及晚間煙花騷，年味十足。
交通：從首爾「東首爾巴士客運站」搭乘大元高速巴士，車程約 2.5–3 小時。
2. 江原道其它熱門雪場：
洪川大明維爾瓦第滑雪場 (SONO Vivaldi Park)：韓國年輕人最愛，設施極新，設有水上樂園與溫泉設施，適合親子。
伊利希安江村 (Elysian)：唯一可以搭乘**地鐵（京春線）**直達的雪場，對自由行旅客極其方便。
💡 Trip.com 2026 預訂小貼士
提早鎖定優惠：目前 2026 春節機票已開售。中國東方航空與香港快運的折扣通常針對提前 3-6 個月預訂的旅客。
滑雪套票（Pack Ticket）：強烈建議在 Trip.com 購買 「滑雪巴士 + 纜車票」 套票。這類套票通常比現場分開購買節省約 15%-20%，且包含市區接駁，免卻搬運雪具的煩惱。
住宿建議：春節是滑雪旺季，二世谷 (Niseko) 或 星野 TOMAMU 的住宿建議至少提前 4 個月預訂。若預算有限，可選擇入住札幌市區酒店，每日乘巴士往返雪場。
春節旅遊好去處 | #2 潮汕雲南內地文化之旅
潮汕地區（汕頭、潮州）是目前國內春節氣氛最濃郁的地方之一，特別是國家級非物質文化遺產 英歌舞。
文化震撼： 春節期間，您可以在潮陽、普寧等地的街頭看到壯觀的 英歌舞巡遊。舞者們畫著英雄臉譜，敲擊木槌，節奏強烈且極具生命力。
美食巡禮： 來到潮汕，一定要空出胃口。您可以品嚐到最新鮮的 潮汕牛肉火鍋、傳承百年的 滷水鵝 以及精緻的 潮州工夫茶。
交通預約： 從香港西九龍出發，高鐵直達汕頭僅約 3 小時。由於春節車票極其緊張，請務必在開售第一時間透過 Trip.com 預訂。
📍 雲南大理：洱海邊的治癒系新年
比起潮汕的熱鬧，大理則提供了一種「慢生活」的新年體驗。
海鷗互動： 2 月份正是 西伯利亞海鷗 在洱海越冬的季節。您可以在龍龕碼頭或磻溪村的 S 灣，一邊喝咖啡一邊餵海鷗，享受大理特有的陽光。
古城氛圍： 大理古城在新年期間會有傳統的白族民俗活動。您可以租一套民族服飾，在斑駁的古城牆下留下屬於 2026 年的新春回憶。
行程建議： 建議安排至少 3 天，一天環洱海自駕或包車，一天逛古城與喜洲，一天去蒼山俯瞰全景。
💡 Trip.com 2026 春節出行錦囊
搶票先機： 2026 年春節高鐵票預計在 2 月初開售。使用 Trip.com 的 「代購預約」功能，可以增加搶到西九龍直達車票的機率。
景區預約： 大理蒼山纜車、潮州古城部分熱門表演在新春期間實行 限流預約制。建議在 Trip.com 提前 1-2 週訂好門票，避免現場撲空。
住宿鎖定： 潮州古城內的特色客棧或大理洱海邊的海景房，春節價格會浮動較大，現在提前鎖定通常能享有更優的 早鳥價。
圖片來源：ASHLYNN JOSEPH@Trip Moments
春節旅遊好去處 | #3 東南亞避寒
🇹🇭 泰國：熱鬧曼谷與陽光布吉
1. 曼谷 (Bangkok)：唐人街的新年盛宴 曼谷唐人街（Yaowarat）喺春節期間係全球最有氣氛嘅地點之一。您可以睇到精彩嘅舞龍舞獅同埋璀璨嘅燈飾。
推薦產品： 參加 曼谷唐人街美食導賞團，由導遊帶您搵出最正宗嘅街頭小食，或者預訂 湄南河公主號晚餐巡遊，喺船上欣賞曼谷夜景同新年燈飾。
2. 布吉島 (Phuket)：絕美海島跳島遊 布吉島嘅海灘同水上活動最啱追求活力嘅朋友。
推薦產品： 預訂 皮皮島 & 瑪雅灣一日遊套票，包船接送、浮潛器材同午餐。如果您想享受寧靜，攀牙灣落日巡航 亦係唔錯嘅選擇。
🇻🇳 越南：富國島的慢活假期
富國島 (Phu Quoc)：新興避寒天堂 越南富國島近年極受香港人歡迎，除咗因為免簽證（持特區護照直飛），仲因為嗰度有超長嘅跨海纜車同埋豪華渡假村。
推薦產品： 購買 太陽世界自然公園纜車票，喺高空俯瞰絕美海景。亦可以安排一日去 富國島珍珠遊樂園，入面嘅水族館同機動遊戲夠小朋友玩足一日。
💡 Trip.com 2026 春節避寒產品推薦
如果您正喺度規劃行程，可以參考以下熱門選擇：
Trip.com 貼士：
無縫銜接： 建議喺 Trip.com 一次過訂埋 機場接送服務，特別係新年期間曼谷市區塞車嚴重，預約好專車可以慳返唔少等車時間。
數據通訊： 出發前記得買埋 東南亞通用 eSIM，落機即刻可以用，唔使換卡超方便。
春節旅遊好去處 | #4 澳洲夏日感的新年
🇦🇺 澳洲：南半球嘅火熱新春
1. 悉尼 (Sydney)：海港城市嘅新春嘉年華 悉尼嘅農曆新年氣氛非常濃厚，市中心會有大型嘅慶祝活動，例如傳統嘅舞龍舞獅巡遊同埋農曆正月的賽龍舟。
推薦活動： 預訂 悉尼海港大橋攀登體驗，喺最高點俯瞰悉尼歌劇院嘅壯麗海景。或者參加 藍山國家公園一日遊，欣賞三姐妹峰嘅自然奇觀。
夏日必玩： 去聞名世界嘅 邦代海灘 (Bondi Beach) 游水、曬太陽或者學滑浪。
2. 墨爾本 (Melbourne)：文化、咖啡與壯麗海岸線 墨爾本被譽為澳洲嘅文化之都，除咗市區嘅唐人街有熱鬧活動，最啱就係租架車去郊外探索。
推薦活動： 預訂 大洋路一日遊 (Great Ocean Road)，親眼睇吓宏偉嘅十二門徒石。如果您鍾意小動物，一定要去 菲利普島睇企鵝巡遊，睇住一群群小企鵝喺海邊行返屋企。
美酒享受： 去 亞拉河谷 (Yarra Valley) 嘅酒莊品嚐世界級葡萄酒。
Trip.com 專業貼士：
自駕預訂： 澳洲非常適合自駕。建議喺 Trip.com 一併預訂 澳洲租車服務，揀啲喺機場取車嘅門店，慳返接駁時間。
注意溫差： 雖然係夏天，但墨爾本嘅天氣「一日有四季」，晚間或海邊會比較涼，記得帶件薄褸。
入境須知： 澳洲對海關入境申報非常嚴格，特別係所有新鮮食物、種子同中藥製品都禁止攜帶，出發前記得 check 清楚。
春節旅遊好去處 | #5 日本溫泉放鬆身心之旅
📍 箱根（Hakone）：藝術、富士山與神社開運
箱根距離東京僅 1.5 小時車程，非常適合 2-3 天的短途度假。
2026 春節特輯：
三社巡禮： 新春期間，當地人會前往 箱根神社、九頭龍神社及箱根元宮進行「初詣」（新年參拜），祈求來年好運。湖中巨大的紅色鳥居在冬日陽光下顯得格外神聖。
新春煙火： 蘆之湖畔通常會舉辦小型的新春煙火慶典，映照著遠處的富士山。
旅館體驗： 許多高級旅館如 強羅花壇 或 季之湯雪月花 會提供傳統的「御節料理」（新年大餐）與免費的「屠蘇酒」。
行程建議：
Day 1： 搭乘浪漫特快至箱根湯本 ➡️ 雕刻森林美術館 ➡️ 強羅溫泉入住。
Day 2： 登山纜車至大涌谷（吃長壽黑蛋）➡️ 蘆之湖海盜船 ➡️ 箱根神社參拜。
📍 草津（Kusatsu）：日本三名泉之首的溫泉聖地
如果您想要更濃厚的傳統氛圍和極致的水質，草津是您的首選。
2026 春節特輯：
湯畑冬季點燈： 鎮中心的地標「湯畑」在新年期間會加強點燈，白煙裊裊配合幻彩燈光，浪漫至極。
新春福袋： 草津溫泉滑雪場 會在 1 月至 2 月推出新春「Lucky Bag」，內含滑雪券與精美周邊。
揉湯表演（Yumomi）： 在熱乃湯觀賞傳統的揉湯表演，新春期間可能會有特別版演出，現場氣氛非常熱鬧。
新開幕亮點： 星野集團旗下的 「界 草津」 預計於 2026 年春季開幕，新春期間雖未正式營業，但周邊的精品旅館如 奈良屋 已開始提供早鳥優惠。
💡 Trip.com 2026 溫泉之旅貼士
提前半年預訂： 日本春節與本地寒假重疊，熱門溫泉旅館（尤其是帶私人露天風呂的房型）通常提前 3-6 個月就被訂滿。
利用交通票券：
去箱根必買 箱根周遊券 (Hakone Free Pass)，包辦 8 種交通工具，省錢又省心。
去草津可搭配 JR 周遊券 由上野站出發，交通也非常便利。
泡湯禮儀： 春節期間遊客較多，進入大眾池前務必先徹底洗淨身體，且不可將毛巾浸入池水中。
春節旅遊好去處 | 留在香港？2026 本地農曆新年節慶亮點
#1 農曆新年煙花匯演
🎆 2026 農曆新年煙花匯演詳情
日期： 2026 年 2 月 18 日（大年初二，星期三）
時間： 晚上 8:00（時長約 23 分鐘）
地點： 維多利亞港上空（由 3 艘躉船發放）
亮點： 共分為 8 幕，將燃放 31,888 枚 煙花。馬年限定圖案包括「金元寶」、「馬蹄鐵」以及最後一幕震撼的「皇冠」造型煙花。
📍 2026 最佳煙花觀賞位置推薦
根據最新的城規開放情況，除了傳統熱點，今年還有一些新開放的地點：
1. 九龍區：近距離震撼感
尖沙咀海濱長廊 / 星光大道： 傳統「第一排」位置，視角最正，但人潮最多（建議下午 4 點前到場）。
西九文化區（藝術公園）： 擁有大片草地，適合家庭野餐等候，氣氛較悠閒。
[2026 最新] 紅磡海濱長廊： 2025 年底維修重開後，視野開闊，從黃埔站步行約 5 分鐘即達，是避開尖沙咀人潮的好選擇。
2. 港島區：270 度環抱海景
中環 9 號及 10 號碼頭： 視野極佳，且鄰近地鐵站，散場最快。
灣仔海濱長廊（HarbourChill）： 水上單車區一帶空間廣大，可以拍到煙花與對岸摩天大樓交相輝映。
炮台山東岸公園： 擁有長長的防波堤，可以體驗「被煙花包圍」的感覺。
3. 獨特視角：山頂或海上
寶馬山紅香爐峰： 攝影愛好者必去，可俯瞰整個維港與煙花的層次感。
維港遊覽船： 在 Trip.com 預訂 新春煙花自助餐遊船，無需在岸上擠擁，在海中心享受晚餐與絕美煙火。
💡 2026 本地過年「懶人包」貼士
交通預警： 當日下午 6 時起，尖沙咀及灣仔海旁會進行大規模封路措施。強烈建議乘搭港鐵前往，並預留至少 2 小時到場。
新春連遊： 大年初一（2 月 17 日）在尖沙咀有「新春國際匯演（花車巡遊）」，大年初三（2 月 19 日）則有「馬年賽馬日」。
餐飲預訂： 如果想一邊食飯一邊睇煙花，維港兩岸的景觀餐廳（如海港城或 IFC 內）通常在 1 月底就會被訂滿。
#2 年宵市場
🌸 2026 年宵市場亮點
開放日期： 2026 年 2 月 11 日至 2 月 17 日（大年初一凌晨）。
核心熱點：
特色體驗：
買年花： 推薦入手象徵「大吉大利」嘅年桔、催旺桃花嘅桃花，或者近年好流行嘅蝴蝶蘭。
創意精品： 2026 年係馬年，您可以搵到好多馬造型嘅公仔、咕𠱸，以及加入廣東話諧音（如「馬到功成」）嘅搞笑揮春。
掃街美食： 喺熟食位試吓港式咖喱魚蛋、雞蛋仔同埋新春期間限定嘅小食。
💡 2026 行年宵實用小貼士
時間選擇： * 想影靚相：建議下晝去，光線好之餘又未到人流高峰。
想「執平貨」：年三十晚（2 月 16 日）接近午夜時分，檔主通常會大減價清貨。
電子支付： 雖然大部分攤位已接受電子支付（八達通、PayMe、支付寶），但建議帶少量現金備用。
注意人潮管制： 由於 2026 年新春預計遊客較多，維園等大型花市會實施單向人流管制，記得留意現場指示。
#3 新春賽馬日
🏇 2026 農曆新年賽馬日詳情
日期： 2026 年 2 月 19 日（大年初三，星期四）
地點： 沙田馬場（主要活動點）及 跑馬地馬場
開放時間： 上午 10:30 開放入場；首場賽事約於下午 12:30 開跑。
訪港旅客優惠： 持有效護照或旅遊證件的旅客，通常可享 免費進入沙田馬場公眾席 的禮遇。
✨ 2026 馬年限定亮點
新春好運禮： 按照傳統，下午 3:30 前進入沙田或跑馬地馬場的公眾人士，可獲贈指定 「馬年好運禮品」 一份（通常為特製手提袋或紀念襟針，數量有限，送完即止）。
開幕綜合匯演： 由人氣藝人演唱賀年歌曲，並有震撼的 傳統舞獅表演 和財神派利是，為馬迷催旺運氣。
巨額開年獎賞： 為迎接馬年，馬會通常會特設 「新春金多寶」 或多寶大賞，總賞金有機會高達 1 億港元。
馬年打卡位： 場內設有以「龍馬精神」為主題的大型裝置及轉運風車，讓您邊行大運邊拍照留念。
🛍️ 馬場有禮：2026 馬年紀念品推薦
如果您想買份紀念品送給親友，馬場內的「馬場有禮」旗艦店會推出多款馬年專屬精品：
冠軍名駒搪膠塑像：精緻的名駒公仔，適合收藏。
馬年主題領帶/絲巾：印有細膩的馬匹圖案，優雅且應節。
賽馬日必備手提包：實用且具有紀念價值的設計。
💡 專家觀賽貼士
交通接駁： 賽馬日期間，港鐵東鐵線會設有 「馬場站」 特別班次。建議從市區出發時留意列車終點站顯示。
餐飲預訂： 賽馬日當天場內餐廳（如「好賞食」）人流極多。
穿著建議： 雖然馬場公眾席沒有嚴格衣著限制，但適逢新年，本地馬迷多會穿著 紅色服飾 寓意鴻運當頭。
春節旅遊好去處 | 常見問題
✈️ 關於機票：越早訂真係越平？
春節機票嘅價格浮動好大。2026 年春節機票買氣預計增長 20%，部分熱門航線（如日本、泰國）喺 2 月中旬嘅高峰期價格可能翻倍。
最佳訂票窗口： 建議喺出發前 2–6 個月 預訂。對於 2 月中旬嘅春節，而家（1 月）已經進入最後衝刺階段。
慳錢秘技： 避開大年初一（2 月 17 日）前後。數據顯示，如果提前至 2 月 12 日 出發或者延後至 2 月 19 日 回程，機票最多可以慳返 HK$7,000 - $8,000。
🚅 國內短途：高鐵預訂全攻略
高鐵係北上大灣區（深圳、廣州、珠海）或者內地旅遊嘅首選。
預訂時間： 中國高鐵車票通常提前 15 日 開售。2026 年春節期間車票極其搶手，建議使用 Trip.com 嘅 「代購預約」 功能，系統會喺開售瞬間為您搶票。
獨家福利： Trip.com 成日同銀行合作（如 DBS Mastercard），預訂高鐵滿額即減。
🌏 海外旅遊：2026 入境必睇
文件準備： 確護照有效期喺 6 個月以上。2026 年好多熱門目的地（如泰國、馬來西亞）對港澳旅客實行免簽，但仍需備妥電子回程機票同住宿證明。
健康指南： 2 月正值流感高峰，建議準備 常備藥品 並帶埋英文說明書，避免入境時產生誤會。
👨👩👧 親子旅遊：點樣安排最彈性？
選址建議： 2 月推薦前往 避寒海島（如富國島、布吉島） 或者 大灣區親子酒店（如深圳、橫琴）。
行程設計： 湊住小朋友唔宜成日換酒店。建議選擇提供「兒童俱樂部」嘅度假村，並預留「半日放空時間」，等大人細路都可以休息下。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
