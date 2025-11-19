天氣寒冷，市民昨外出均加穿厚外衣。(鍾式明攝)

受強烈東北季候風影響，天文台昨在市區內錄得最低氣溫攝氏13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大部分地區的相對濕度維持在約40%。但寒冷天氣「稍縱即逝」，天文台預計下周一氣溫回升至最高27度。

受強烈東北季候風影響，本港昨早氣溫較前日早上低8至10度，市區最低只有13.2度，當中觀塘、九龍城、打鼓嶺、元朗更只有逾11度，大老山低見6.7度。市民昨早上班上學均「包到密不透風」，抵擋寒風。

廣告 廣告

天文台指，覆蓋廣東沿岸的雲帶會在未來一兩日轉薄，同時東北季候風會稍為緩和，該區天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼，預計今日氣溫介乎14至18度，周五介乎16至22度。受乾燥的東北季候風補充持續影響，周末至下周中期華南天氣普遍晴朗，日夜溫差頗大，預計周日氣溫介乎18至26度，下周一介乎19至27度。

天文台表示，近期氣溫變化較大，對長期病患者及長者健康影響尤為顯著，市民宜多加關心身邊人士，並留意他們是否需要協助。

衛生防護中心亦連續兩日錄得兒童感染流感的嚴重個案。最近一宗為一名過往健康良好的12歲男童，於上周六(15日)因其他自身疾病到聯合醫院求醫，需留院治理，於周二出現發燒及咳嗽。其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。男童尚未接種2025/26季度流感疫苗，近期不曾外遊；家居接觸者暫無病徵，所就讀的學校近日無爆發流感。

防護中心指，計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得20宗涉及兒童流感的嚴重個案(11個月至17歲)，包括兩宗死亡個案。若單計在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的11宗個案，只有一人曾在發病前4日接種本年度季節性流感疫苗。中心總監徐樂堅指，對比今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，僅近16%。中心重申接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，呼籲盡快接種季節性流感疫苗。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/昨早錄13.2度入秋以來最低-12歲健康童染甲流併發休克/620306?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral