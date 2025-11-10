iHerb雙11優惠全網限時74折
是小米 17 系列的 4 倍多，iPhone 17 系列國內激活量突破 825 萬台!
根據最新機構統計數據，iPhone 17 系列在中國市場表現依舊強勢，自發布以來國內激活總量已突破 825 萬部，展現出蘋果在高端手機市場無可撼動的領導地位。其中，頂配機型 iPhone 17 Pro Max 更是創下驚人紀錄，單一機型銷量達 395.7 萬部，幾乎佔據整個系列半壁江山，充分顯示消費者對頂級旗艦的強烈需求。
細看各機型表現，iPhone 17 Pro 以 246.2 萬部的成績穩居第二，成為許多進階用戶的首選。而標準版 iPhone 17 雖然憑藉頗具誠意的配置獲得市場好評，卻因前期備貨不足影響銷量攀升，僅錄得 172.8 萬部，預計隨著供應鏈問題緩解，後續將迎來更大幅度的增長。
至於最晚上市的 iPhone Air，則因多項配置限制導致市場反應冷淡，僅取得 10.7 萬部的銷售成績。分析指出，除了上市時間較晚外，其僅支援 eSIM 的設計在國內市場面臨實質使用障礙，加上續航力、單鏡頭配置等問題，讓這款機型難以獲得普通消費者青睞。特別是目前國內辦理 eSIM 仍需親臨營業廳，甚至有用戶反映辦理後會遭遇電信商鎖卡限制，這些現實因素都大幅降低了產品吸引力。
對比同期競品，雖然小米 17 系列是對標 iPhone 17 系列，但銷量僅剛突破 200 萬台，與 iPhone 17 系列的 825 萬部存在明顯差距，這結果再次印證了蘋果在高端市場的絕對優勢。其他安卓品牌與小米相比更是差距明顯，顯示在旗艦機型的競爭中，蘋果依然掌握著主導權。
從這份銷售數據不難看出，消費者對於頂級旗艦手機的追求從未停歇，而 iPhone 17 Pro Max 近乎獨佔一半銷量的表現，更說明了在高端市場「越貴越賣」的奇特現象仍在持續發酵。
