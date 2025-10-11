是 CX 金會員嗎？11 月 15 日起可免費在機上使用 Wi-Fi

Cathay Pacific

8 月時國泰航空表示，所有飛機均會配備椅背機上娛樂系統及飛機 Wi-Fi 服務，而當時指頭等和商務客艙顧客，以及國泰鑽石卡會員可免費使用。不過稍早前國泰航空就宣布，國泰金卡會員 11 月 15 日起乘搭任何客艙均可享免費使用機上 Wi-Fi 服務，之後就會擴展至所有乘坐特選經濟客艙的國泰會員。

國泰航空指，深明在飛行期間能與地面保持聯繫，對商務出行及休閒旅遊的乘客同樣重要，為更多乘客提供免費機上無線網絡服務能進一步提升乘客的飛行體驗。自 11月15日起國泰金卡會員乘搭任何客艙均可享免費使用機上 Wi-Fi 服務，之後到年底前，就會擴展至所有乘搭特選經濟艙的國泰會員也可免費使用機上 Wi-Fi，如果你是金會員又或者未來會坐特選經濟艙的朋友，上機後就可仍然與外界保持聯繫了。

