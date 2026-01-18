時事全方位重點提要｜1月19日

【Now Sports】根據The Athletic報道，卡斯美路要在餘下英超比賽場場正選，才可觸發自動續約曼聯1年的合約條款，就看新上任的看守主帥卡域克，會否給予他這個機會。報道稱卡斯美路（Casemiro）的合約內，列明今季需要正選上陣35場，才能獲曼聯自動續約1年；由於紅魔今年沒有歐洲賽，在兩項本土盃賽亦提前出局，因此只剩英超聯賽，可滿足卡斯美路合約內的條件。本季英超已進行了21輪賽事，卡斯美路已經18次踢正選，得1場後備上陣，而缺席的兩場則是停賽。曼聯如今剩餘17場比賽，意味著如果這名33歲中場想「達標」，就要在這17場比賽統統正選。除了要看卡域克肯否重用他，當然卡斯美路自身也要健康及自律，不受傷停影響。不過，即使他無法達標，如果曼聯滿意其表現，而他也願意留效的話，自然可選擇啟動他的1年續約條款。英超 曼聯VS曼城Now TV 621台 17/01 20:30直播Now TV 611台 4K直播

now.com 體育 ・ 1 天前