時事全方位重點提要｜1月8日

【彭博】-- 隆基綠能將開始在其太陽能電池中用賤金屬替代銀，這是該行業應對銀價飆升影響的最新舉措。該公司周一提交文件稱，賤金屬化產品料將從二季度開始量產，從而有望「實現組件成本的進一步下降」。作為白銀的最大工業用戶，光伏生產商如今面臨產能過剩和激烈競爭。而在地緣政治緊張局勢引發避險需求以及聯儲會降息的推動下，銀價創下紀錄新高，更是加快了光伏電池生產中最貴組成部分 —— 白銀 —— 的用量削減趨勢。白銀工業用途廣泛，供不應求使其價格去年上漲了兩倍。根據彭博新能源財經，銀價10月時在每盎司50美元區間裡，相當於占太陽能組件每瓦單價的逾17%，高於兩個月前的12%和2023年的3%。上月末，銀價突破了每盎司84美元。無銀電池其他採取類似做法的中國光伏製造商包括晶科能源，其12月聲稱今年可能量產使用銅等賤金屬的光伏面板。小型競爭對手愛旭股份則已經啟動無銀太陽能電池的生產，初始產能為6.5 GW。與大多數競爭對手不同，隆基綠能生產背接觸式太陽能電池，這種電池的轉換效率更高。隆基綠能5月份表示，雖然與更主流的TOPCon產品相比市場占有率更小，但在背接觸電池中用賤金屬替代銀更加容易。 儘管如此，但

Bloomberg ・ 1 天前