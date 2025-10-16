時事全方位重點提要｜10月17日

美國總統特朗普表示，印度總理莫迪向他保證，印度將會停止向俄羅斯購買石油。特朗普又說，中國現在亦是時候採取同樣行動。 在北京，外交部發言人林劍批評，美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產供鏈的安全穩定。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。 林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。

Fortune Insight ・ 4 小時前