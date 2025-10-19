時事全方位重點提要｜10月20日

天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨一對男女墮樓雙雙殞命 據悉為情侶關係
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。 警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，兩人為情侶關係。am730 ・ 5 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 10 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風・風神｜今晚進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球｜Yahoo
隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
鄭麗文當選國民黨主席 習近平賀電來了！
國民黨主席選舉昨晚落幕，前立委鄭麗文當選，國民黨周日（19 日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電。鉅亨網 ・ 2 小時前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
李施嬅與舊愛車崇健參加《再見愛人5》 剖白獨自做手術成分手主因：一說就想哭
李施嬅（Selena）於今年2月宣布與拍拖8年的未婚夫車崇健分手，不過二人近日雙雙參與內地真人騷《再見愛人》第五季，李施嬅更於節目內透露二人分手的原因，並坦言仍然很愛對方，但害怕會再次受情傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
秀茂坪男子墮橋 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮天橋。今晨(19日)9時30分，一名男子倒臥於安泰邨勇泰樓旁一行人天橋對開，懷疑從高處墮下，由途人發現報案。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕死亡。on.cc 東網 ・ 6 小時前
特朗普經濟施政支持度崩跌！民調：通脹比停運更傷
根據《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國總統川普在經濟議題上的支持度因政府關門與通膨壓力而下滑，最新《CNBC 全美經濟民調》(All-America Economic Survey) 顯示，美國民眾對就業、市場與物價前景的鉅亨網 ・ 1 天前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃
在中國監管機構對穩定幣表示擔憂後,中國科技巨頭已暫停在香港發行穩定幣的計劃。infocast ・ 3 小時前
大敗後即炒 樸斯迪哥高奧上任39日失飯碗
【Now Sports】諾定咸森林於周六英超主場吞車路士3蛋，比賽後10多分鐘後，會方即發表聲明，宣佈辭退領隊樸斯迪哥高奧。now.com 體育 ・ 20 小時前
關稅局勢衝擊阿里巴巴股價！或是買進機會、分析師上調目標價
受關稅政策不確定性影響，阿里巴巴股價近期下跌近 3%，分析師認為這可能是一個買入良機。AI 業務與中國經濟回暖助力阿里巴巴股價回升。鉅亨網 ・ 9 小時前