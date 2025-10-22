時事全方位重點提要｜10月23日

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
海洋公園萬聖節2025 「哈囉喂全園祭」回歸！最新門票、鬼屋及萬聖節公仔
本指南將為您詳細梳理本年度活動的主題、必玩鬼屋詳情、各類門票選擇以及最實用的遊玩攻略，助您全情投入這場年度嘩鬼盛會。Trip.com ・ 1 天前
大熊貓熱潮加持 海洋公園虧損仍擴至逾2.7億元 姚柏良：檢視水上樂園營運 推熊貓研學增收入(李馨萍報道)
【Now新聞台】海洋公園公布2024至25年度業績，入場人次和收入連續四年上升，但水上樂園持續虧蝕，加上減值回撥減少，上年度整體虧損擴大至超過2.7億元。 隨著訪港旅客人次上升及在大熊貓熱潮帶動下，海洋公園都越來越熱鬧。上年度海洋公園及水上樂園的整體訪客達346萬人次，按年升1成，其中來自美國、澳洲和印度的訪客人數升幅最高。首對大熊貓龍鳳胎出生，加上中央政府送贈的安安和可可，園方推出大量大熊貓商品，帶動商品銷售收入增長兩成，至約1.7億元，園內消費亦按年增長三成半。在大熊貓的「加持」下，海洋公園總收入上升9%，至逾12.8億元，加上政府提供的2.8億元補助，經營盈餘大幅增長近6000萬元，至4240萬元，不過園方仍錄得虧蝕，在計及折舊及減值回撥較上年度大幅減少下，整體虧損擴大至2.7億元。仔細比較下，海洋公園的經營盈餘上升至逾1.9億元，但水上樂園就虧損約1.4億元。海洋公園指，水上樂園表現持續未如理想，會檢視現時營運模式，研究長遠發展方向。有立法會議員認為，園方可推出更多與大熊貓有關的沉浸式體驗，增加公園收入，以減輕水上樂園虧損的影響。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「水上樂園都是在拖後now.com 新聞 ・ 11 小時前
入場人次及收入連續第4年增長 海洋公園錄4240萬經營盈餘
【on.cc東網專訊】海洋公園公司今日(22日)公布2024年7月1日至2025年6月30日財政年度業績。受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，公園連續第4年錄得入場人次及收入增長。總收入按年增加9%(1億710萬元)至12億8,810萬元。計及政府202on.cc 東網 ・ 18 小時前
消防處利用無人機打擊非法燃油轉注 41次巡邏任務中搗破5次非法加油活動(黃穎芝報道)
【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立now.com 新聞 ・ 1 天前
前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資 判囚7年8個月
【Now新聞台】一名前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資，被判囚7年8個月。 案件在高等法院判刑，45歲男被告早前已承認兩項洗黑錢罪，牽涉金額為港幣50億。他在2015年任職於一間在香港上市的醫藥公司，當時公司透過公開招股及發行可換股債券，在市場上籌集大約38億資金，該公司在2019年被入稟清盤，同年近100名投資者報警，指公司帳目有異常。警方回應判刑時指，尊重法庭對被告作出阻嚇性判刑，強調案件規模龐大及複雜，其他主腦仍然被警方通緝，會循一切途徑把他們緝拿歸案。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
時事全方位重點提要｜10月22日
【Now新聞台】高市早苗當選日本第一位女首相，但自民黨民望低迷，會否成為另一位「短命首相」？今次拉攏維新會結盟，施政方向會否有變？對華路線會否更強硬？ 周三的時事全方位，請來專家分析。題目：日本首誕女揆熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜天氣稍涼有幾陣雨 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(10月22日)天氣預測，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。 展望明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
消息指中九龍繞道油麻地段12月21日通車
【Now新聞台】消息指，中九龍繞道油麻地段將於12月21日通車。 據了解，中九龍繞道油麻地段最快12月21日通車，九巴及城巴將於繞道通車後，開辦3條行經繞道的繁忙時段新巴士路線，當中九巴開設兩條新線，分別來往屯門至觀塘及荃灣西至油塘，城巴則開辦來往將軍澳康城至機場路線；而繞道九龍灣段則明年中通車。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
開學至今錄12宗兒童流感嚴重個案 盧寵茂：疫苗早打不會遲
【Now新聞台】本港處於夏季流感高峰期，開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括1人死亡。醫務衞生局局長盧寵茂指，今年夏季流感期延遲開始，可能會延續至與冬季流感期重疊，呼籲家長盡快帶小朋友接種流感疫苗。 醫務衞生局局長盧寵茂：「特別是較小的小朋友，6個月以上的接種率仍然相對偏低，希望所有家長盡快帶這些小朋友打流感疫苗。記住早打不會遲，10月就最合時，希望大家盡快去接種。」#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
梁君彥：議會已扭轉過去內耗困局 重回理性務實正軌(羅泳思報道)
【Now新聞台】立法會主席梁君彥回顧本屆立法會工作，形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實正軌。 今屆立法會會期周五完結，主席梁君彥稱四年會期舉行了135次會議，共1246小時，通過130項政府議案，較上屆多超過六成，當中包括23條立法、規管網約車和簡樸房等「老大難」的問題。立法會主席梁君彥：「你說審議過程好像很快，因為我們沒有拉布、沒有為問而問。23條立法審議7天，從早審到晚，約50小時，議員問了近2000條問題，給了很多好意見，令191條條文修改91條，修正多過一半，這些都是政府聽到議員的意見。」梁君彥形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實的正軌。梁君彥：「我做了21年議員，也看到行政立法的關係高低跌盪，我經常用低處未算低、劍拔弩張，這些是我做內會主席時的形容。真的想不到現在的關係是好的，亦都大家齊手為香港市民做事。」被問到有逾20名議員不競逐連任，梁君彥認為是議會的正常生態，毋須大造文章，鼓勵有意之士踴躍參選，又稱下屆將實施立法會議員守則。梁君彥：「我經常跟議員說，立法會會議廳是金魚缸，我們是裡面的金魚，外面看得你大條些、清楚些，大家工作要很小心，做議員都是示範，自己一來要做得好，私人生活也希望做到很好榜樣。」至於內會主席李慧琼早前撤回告別議案動議，梁君彥稱尊重他們的評估。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
建造業失業率達7.2% 業界指私營工程量減少料失業率續升
【Now新聞台】本港失業率升至3.9%，其中建造業失業率高達7.2%。發展局局長甯漢豪指，個別工種仍缺人，會按需要輸入外勞。有建造業人士指出，私營工程量減少，預期相關失業率會繼續上升。政府統計處最新數字顯示，建造業今年7至9月失業率達7.2%，較6至8月升0.3百分點，是所有行業中最高，持續高於餐飲及服務業。發展局局長甯漢豪在多份報章撰文指，因為近期私營界別工程量減少，建造業失業率處於較高水平，不過有個別工種仍有人力短缺情況，輸入勞工計劃發揮補位作用，應對人手需求。她指，政府一直以本地工人優先就業為原則，精準輸入短缺工種的勞工做好審批及把關工作，以應對行業的人力需求。甯漢豪預料隨經濟回暖，私營工程項目將會回升，政府未來亦會推展更多工程項目。勞工及福利局副局長何啟明指，現時越來越多工程採用預製組件，負責釘板、紮鐵、落石屎等，前期工程的工人應學習更多技能。勞工及福利局副局長何啟明：「例如紮鐵未必識倒泥水，做裝修未必識紮鐵工種，他們需要再培訓，學多門手藝，花時間才能學懂做較專業工作，所以我呼籲有需要工友可參與建造業議會一專多能免費課程，學多個技能旁身。」建造業總工會理事長周思傑就指，政府工程now.com 新聞 ・ 1 天前
700中學生學理財 模擬角色體驗財務挑戰 掌握「量入為出」規劃人生
理財不單是成年人關注的課題，年輕人由父母給予的零用錢、升讀大學的兼職收入，以至踏入社會賺取工資，均需處理得宜。若能及早建立對儲蓄及投資的正確概念，有助規劃人生每一個階段。有銀行及非牟利機構為中學生透過「模擬人生」，體驗以不同方式理財的影響；有學生在模擬角色中投資得利，儲蓄倍增，更有人投資在自己身上，進修增值而獲長遠回報；但亦有因過度依賴信用卡而跌入高息陷阱。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設計，根據國際慣例，美國需要派員助查，預計30日內會有初步報告。工程師學會航空分部副主席詹永年：「例如機組人員的經驗和資格、訓練和身體狀況、飛機的維修紀錄、飛機系統當時的狀態，加上所有有關人士的證供，然後收集所有資料後，再看除了分析外，還需否測試找出(事故)原因。」詹永年預計，詳細的事故成因要待事故後一年內完成的最終報告才公布。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
男子駕車撞警車輾警員腳逃遁 前女友圖協助銷毀指紋罪成
大埔科研路3年前發生交通意外，一名男子駕駛私家車時拒絕配合警方截查，開車撞向警車後，再輾過警員腳部逃遁。其前女友翌日企圖協助銷毀車上指紋，並取走個人物品。她早前被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，辯方今日(22日)在區域法院求情指因性格軟弱無私而受前男友影響犯案，法官批評被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意。案件押後至12am730 ・ 14 小時前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前