時事全方位重點提要｜10月30日

高市早苗與特朗普東京簽兩協議 白宮：高市將提名總統角逐諾貝爾和平獎｜Yahoo
美國總統特朗普今日（28 日）繼續訪問日本。他昨日（27 日）跟天皇德仁會面後，今早亦跟新任日本首相高市早苗舉行兩國峰會，雙方之後簽署新協議，涉及關鍵礦產及稀土供應，另外亦會推動兩國進一步合作，促進經濟和加大投資，形容美日同盟朝向「新黃金時代」。特朗普祝賀高市成為日本第一位女性首相，並提及已故好友，前首相安倍晉三曾經盛讚高市；高市就歡迎特朗普訪日，又讚揚對方促成加沙停火。白宮發言人萊維特就表示，高市在會面期間稱會提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。Yahoo新聞 ・ 1 天前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
歐盟與中國將舉行會談 據悉討論臨時允許安世半導體出口
Bloomberg ・ 1 天前
分析料美將放鬆出口禁令 換華緩稀土管制
【彭博】— 中國分析人士預計，在中國國家主席習近平和美國總統特朗普本周會面之時，美國將取消針對數千家中國企業新增的出口管制規定。Bloomberg ・ 1 天前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 1 天前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 12 小時前
特習會前先出招！特朗普與高市早苗強化結盟 稀土、核能全到位
根據《路透》周二 (28 日) 報導，美國總統特朗普與日本首相高市早苗在東京會晤，雙方簽署關鍵礦物與稀土合作協議，並就新世代核能技術展開合作。外界視為特朗普預定與中國國家主席習近平會面前，美日先行強化戰略與供應鏈結盟的布局。高市早苗同時承諾加速國防投資，並向特朗普表達支持。鉅亨網 ・ 23 小時前
中國｜外交部：習近平明日在南韓釜山與特朗普會晤
中國外交部發言人宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見Fortune Insight ・ 1 小時前
美中貿易休戰在即市場嗨翻！分析潑冷水：根本問題還沒解決仍存隱憂
美國總統川普與中國國家主席習近平預定本周在南韓舉行峰會，雙方將宣布新一輪緩解貿易緊張的協議。儘管市場對此反應正面，但分析人士警告，這次協議著重於短期讓步與外交成果，並未觸及國安與科技等核心矛盾。鉅亨網 ・ 1 天前
韓媒：習特會選址釜山機場貴賓樓
南韓傳媒引述南韓政府消息報道，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於周四（30日）在南韓舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國元首的日程、移動路線和保安等，正協調在會客地點「翼峰樓」見面。信報財經新聞 ・ 16 小時前
以哈停火協議再生變數 內塔尼亞胡下令軍隊對加沙發動強力打擊
4%。原文標題Israel Orders Strikes on Gaza in Fresh Threat to Ceasefire (2)\--聯合報導 Fares Alghoul、Erik Wasson.(更新全文)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 14 小時前
川普和習近平會晤前瞻：潛在討論議題及其結果展望
Bloomberg ・ 12 小時前
特朗普訪韓前夕 韓國總統警告稱在美投資承諾仍卡在關鍵細節
【彭博】— 韓國總統李在明周五接受採訪時表示，韓國對美國的3500億美元投資承諾仍因所有關鍵細節上的分歧而陷入僵局。這意味著兩國可能無法趕在特朗普訪問韓國參加峰會之前達成貿易協議。Bloomberg ・ 2 天前
野村:中美第五輪談判雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號
野村發報告指，中美雙方的高級貿易談判代表於10月26日在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判，這是今年第五輪此類談判，雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號。結果基本符合該行兩周前的預測，即雙方在測試彼此底線後，很可能再次作出讓步。且仍然認為，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在10月底於韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行面對面會晤的機會相當大。然而，任何協議都不會是「全面的」。野村指，儘管特朗普希望在本周四上午與習近平會晤時達成一項全面協議，但該行認為市場預期應保持謹慎，因雙方可能僅在少數議題上達成共識。 報告指，最新威脅的100%美國關稅幾乎可以肯定不會實施，而美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。(CW)infocast ・ 1 天前
川普與高市簽訂稀土相關文件 盼打造穩定供應鏈
（法新社東京28日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天上午在東京都的迎賓館與日本首相高市早苗舉行領袖會談過後，簽署確保穩定供應稀土等重要礦物有關的合作文件。兩人東京時間上午結束為時約40分鐘的會談，並在會後簽署履行日本與美國關稅協議的文件，以及合作確保重要礦物穩定供應的共同文件。法新社 ・ 1 天前
特朗普：豐田(7203.JP)將在美國建汽車廠房 涉資100億美元
正在訪問日本的美國總統特朗普表示，收到日本首相高市早苗的通知，豐田(7203.JP)計劃在美國各地建立汽車工廠，投資總額約100億美元。 特朗普讚揚日本在美國進行大規模投資，並稱兩國還將在造船方面進行合作。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
川普亞洲行轉戰韓國 習近平會談備受矚目
（法新社東京29日電） 美國總統川普今天離開日本轉赴韓國，預定明天與中國國家主席習近平舉行重要會談。川普這次亞洲行程的第3站為韓國，前兩站分別是馬來西亞與日本。法新社 ・ 5 小時前
野村陸挺:緊張、升級、休戰的循環將成為中美關係的新常態
野村證券中國首席分析師陸挺表示,中美兩國高級貿易談判代表在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判,這是今年第五輪此類談判,雙方均暗示近期緊張局勢有所緩和。他稱,談判結果與該行兩周前的描述基本一致:「我們認為,在試探彼此底線之後,雙方可能會再次做出讓步,而且我們仍然認為,在10月底即將於韓國舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間,習近平與特朗普舉行面對面會晤的可能性很大。」陸挺認為,美國最新威脅的100%關稅幾乎肯定不會實施。美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。作為回報,中國將開始購買部分美國大豆,放鬆最新版嚴格稀土出口管制措施的執行力度,並保持一定量的稀土材料流向美國。由於美國財政部長貝森特要求中國就解決芬太尼問題持續6個月的努力,20%的芬太尼關稅可能不會在短期內降低。然而,陸挺指,任何協議都不會是「完整的」。儘管美國總統特朗普計劃在本周四上午與中國國家主席習近平主席會晤時達成一項完整的協議,但該行認為市場應降低預期。陸挺表示,一些重大問題,包括港口費、50%附屬規則、飛機以及針對中國執行第一階段協議情況的最新調查,目前仍懸而未決,並可能引發未來新一輪的緊張局勢。隨著北京加強對稀土元素infocast ・ 1 天前
美國能源部與AMD合作 涉10億美元超級電腦和AI
美國能源部與超微公司(AMD.US)公布，建立10億美元合作關係，雙方將共同建造兩台超級電腦，用於解決從核能到癌症治療再到國家安全等重大科學問題。 美國正在建造這兩台超級電腦，以確保該國擁有足夠的超級計算機來運行實驗，該等實驗需要利用大量的數據處理能力。超級電腦可以加速美國重點領域的科學發現進程。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
高市早苗周四起訪韓3日出席APEC峰會 料與李在明會談
日本政府宣布，新任首相高市早苗將於周四(30日)起訪問南韓慶州3日，並出席亞太經合組織(APEC)峰會。日本傳媒報道，日韓政府正在協調，安排高市與南韓總統李在明周四舉行首次雙邊會談，以尋求繼續改善雙邊關係。 報道指，高市期望在會談上向李在明確認，有意繼續穩定發展面向未來的日韓雙邊關係，並同意繼續進行首腦穿梭外交；預料兩人亦會就北韓核計劃及俄朝軍事合作提出嚴重關切，並確認美日韓三方共同解決有關問題的重要性。(ST)infocast ・ 1 天前