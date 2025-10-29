時事全方位重點提要｜10月30日

野村證券中國首席分析師陸挺表示,中美兩國高級貿易談判代表在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判,這是今年第五輪此類談判,雙方均暗示近期緊張局勢有所緩和。他稱,談判結果與該行兩周前的描述基本一致:「我們認為,在試探彼此底線之後,雙方可能會再次做出讓步,而且我們仍然認為,在10月底即將於韓國舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間,習近平與特朗普舉行面對面會晤的可能性很大。」陸挺認為,美國最新威脅的100%關稅幾乎肯定不會實施。美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。作為回報,中國將開始購買部分美國大豆,放鬆最新版嚴格稀土出口管制措施的執行力度,並保持一定量的稀土材料流向美國。由於美國財政部長貝森特要求中國就解決芬太尼問題持續6個月的努力,20%的芬太尼關稅可能不會在短期內降低。然而,陸挺指,任何協議都不會是「完整的」。儘管美國總統特朗普計劃在本周四上午與中國國家主席習近平主席會晤時達成一項完整的協議,但該行認為市場應降低預期。陸挺表示,一些重大問題,包括港口費、50%附屬規則、飛機以及針對中國執行第一階段協議情況的最新調查,目前仍懸而未決,並可能引發未來新一輪的緊張局勢。隨著北京加強對稀土元素

infocast ・ 1 天前