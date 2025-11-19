時事全方位重點提要｜11月20日

【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前