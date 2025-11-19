時事全方位重點提要｜11月20日

貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
其他人也在看
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
【中環解密】「無語哥」獲邀訪港學整鹹蛋
香港旅遊發展局近年積極邀請網紅來港體驗，並通過他們在社交媒體「說好香港故事」，局方最新公布，早前安排TikTok粉絲數量第一（逾1.6億）、以「無語哥」形象風靡全球的網紅Khaby Lame（Khaby）到訪本港，期望藉着Khaby的體驗分享，吸引更多國際旅客，親身來港感受這座城市的獨特魅力。信報財經新聞 ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」，據指該。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上am730 ・ 6 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
香港街馬2025｜周日開跑途經未開通中九龍繞道 凌晨多區封路 大會：加強指示避免「跑多」烏龍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「香港街馬 2025」將於本周日（ 23 日）早上開跑，逾兩萬名跑手分別參與全馬、半馬、十公里三個賽事組別。其中全馬、半馬選手將率先跑進尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）。去年街馬出現「烏龍」，有半馬跑手疑在工作人員指示不清下「跑多」近 9 公里。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今年全馬和半馬跑道在早段已分開左右線，所有指示牌已加大、分顏色，相信不會再有類似情況發生。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 2 小時前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
美修改申請專利無效規則 華批歧視性限制
【on.cc東網專訊】美國商務部專利商標局近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。據指個別華企已收到美方通知，要求其陳述適用專利無效申請的理由。中國商務部周二（18日）晚回應指，將採取必要措施應對。on.cc 東網 ・ 7 小時前
中方再暫停進口日本水產品 外交部：當前形勢下不會有市場(更新)
中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報再度暫停進口日本水產品。另外，根據中方意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商亦已中止。 日方應中方要求 暫停恢復日本牛肉對華出口談判 在北京，外交部發言人毛寧回應，日方之前承諾am730 ・ 2 小時前
馬雲低調現身螞蟻園區
有網民拍到阿里巴巴（9988.HK）創始人馬雲佩戴工牌現身螞蟻園區，並由螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅陪同。照片顯示馬雲戴着白色鴨舌帽，顯得十分低調。內地媒體報道，從知情人士獲悉，相關圖片屬實。信報財經新聞 ・ 15 小時前
中日關係｜共同社：中國政府通報暫停進口日本水產品 中止恢復對華出口牛肉談判｜Yahoo
中日關係近期緊張，日本《共同社》報道，中國政府今日（19 日）去日方通報，表示暫停進口日本水產品。《共同社》下午再引述多名日本政府消息人士稱，根據中方的意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的談判已中止。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
導遊教內地遊客香港法律 「找學位封紅包會坐監」(有片)
一段內地遊客拍攝的旅遊巴影片近日在社交平台流傳。片中一名香港導遊以普通話向內地旅行團團員講解香港與內地法律的差異，警惕遊客切勿將「內地思維」帶到香港，否則誤墮法網，包括「吃狗肉」、「封紅包」文化。導遊更舉例指曾有內地家長為子女入學向校長送2萬元紅包，結果被判囚4個月。am730 ・ 7 小時前