時事全方位重點提要｜11月21日

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 1 天前