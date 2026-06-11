時事全方位重點提要｜6月12日

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AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎
人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。 如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。
「美國隊長」領軍迎擊巴拉圭：準備戰鬥
【Now Sports】世界盃主辦國之一的美國周五出戰首場D組分組賽鬥巴拉圭，「美國隊長」佩利錫揚言準備就緒：「要以行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。」美國上次主辦世界盃已為1994年，今次與墨西哥、加拿大合辦，佩利錫（Christian Pulisic）認為美國隊眾將有足夠實力，取得佳績，他說：「我們陣容足以與任何一個對手爭勝，要用行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。分組賽有3場比賽讓大家證明我們實力！」美國身處D組，同組有巴拉圭、澳洲、土耳其，首場在洛杉磯鬥巴拉圭，教練普捷天奴說：「巴拉圭在世盃外圍賽已證明是一支很難纏的球隊，我認為將會是一場硬仗。」佩利錫認為普捷天奴的戰術，令球隊發揮潛力，他說：「我們知道已準備好戰鬥，我們不僅僅會踢出亮麗足球而已。」世界盃 美國 對 巴拉圭 - D組Now TV 618台 13/06 09:00直播Now TV 616台 4K直播
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
踢到似淘汰賽！吳賢揆帶病奠勝
【Now Sports】韓國今屆決賽周首仗落後下以2:1反勝捷克，奠勝功臣吳賢揆直言賽前感到不適，帶病下曾懷疑不能上陣。「我無法用言語形容自己的心情。」為太極虎奠勝的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）賽後顯得激動：「今天，我的體溫曾升至38度，我感到不適。我曾懷疑自己能否落場。感謝我們的工作人員及醫療團隊令事情變得可能。」「能夠在世界盃獻技，本來就是值得感恩的事。作為前鋒我感到釋懷與感恩。」他續說。這場比賽節奏明快，某些階段拳拳到肉，賽後不少球迷在社交媒體留言討論，大讚比賽具可觀性，猶如淘汰賽一樣激烈。韓國教練洪明甫說：「勝利本身令我開懷，更正面是球員贏在沒有放棄。我知道己隊有能力贏波，當比數是1:1時，我告訴球員按照我們持之以恆的踢法。」韓國下一場比賽，是下周四對東道主之一的墨西哥。
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
受世界盃影響 花旗料澳門6月及7月博彩收入按年跌10%及5%
<匯港通訊> 世界盃快將開鑼,花旗發表報告預計,澳門博彩總收入(GGR)短期內將因6月11日至7月19日舉行的世界盃賽事而放緩。歷史分析表明,大型足球賽事會分散澳門玩家的博彩預算,而今年賽程擴容,比賽場次更多(新增16支參賽隊伍,且淘汰賽階段新增32強),可能會產生更顯著的影響。花旗預測,澳門博彩總營收於6月將按年減10%,7月將按年減5%,之後在強勁的賽後推動下迅速復甦。儘管出現暫時性放緩,該行依看好澳門博彩業,目前澳門博彩業的 EBITDA 較歷史平均約11.4倍,低約2個標準差。該行的策略是守住陣地並伺機反擊,建議在銀河娛樂(00027.HK)和金沙中國(01928.HK)這兩家該行最看好的公司股價可能出現短期疲軟時建倉。銀娛、金沙中國、永利澳門(01128.HK)和美高梅中國(02282.HK)都已恢復派息,股息率在5-7%之間。 (BC)#花旗 #世界盃 #博彩 #銀娛 #金沙中國
卡比路評世盃 法國具冠軍相
【Now Sports】曾經出任過英格蘭、俄羅斯及不少歐洲著名球會主帥的卡比路，今屆美加墨世界盃為意大利《米蘭體育報》撰寫專欄，而在賽事即將展開之際，他對這屆決賽周的冠軍作出預測，認為法國是歐洲眾隊中，最有實力問鼎錦標。現年79歲的卡比路（ Fabio Capello ）在專欄中提及，今屆世界盃由於在美國、加拿大及墨西哥舉行，不同比賽城市的天氣環境都有差異，會直接影響各隊比賽進程。卡比路強調，加拿大賽區的比賽節奏一定會較墨西哥及美國的邁阿密等賽區為快，主要是天氣因素，但能夠有5名球員作為替換，相信球隊會因此解決這問題，而這位意大利名帥認為，個人技術會是這屆賽事的勝負重點。卡比路提到，過去兩屆都能夠踢入決賽的法國，會是眾歐洲隊伍中最有冠軍相，他同時指由安察洛堤領軍的巴西，以及阿根廷會同樣是值得關注。至於卡比路亦點名提到對於德國這屆賽事會踢成怎樣，充滿好奇。
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
哥頓變劊子手：簡尼不在場令我興奮
【Now Sports】哥頓於熱身賽對哥斯達黎加射入12碼，他直言慶幸隊長哈利簡尼當時並不在場。英格蘭在周三這場熱身賽以3:0大勝，哥頓（Anthony Gordon）除了早段左路變速底線傳中予迪勤懷斯射入，為英軍先開紀錄外，自己在下半場亦射入12碼。他賽後說：「當你替英格蘭上陣，就總有壓力。正如大家知道，有頂尖球員在後備席等待上陣。總是存在壓力，如果你處理不到，就不屬於這個水平。」談到成為劊子手，顯然多得球隊慣常劊子手哈利簡尼當時已退下火線：「他不在場令我感到興奮，我當時四處張望找尋他。既然他不在場，我就想主踢。我喜歡操刀12碼，也喜歡承受那種壓力，很高興射入了。」來季加盟巴塞隆拿的哥頓，之前18次代表英軍錄得兩入球0助攻，此戰是首次單場有入球兼有助攻。
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
【賽事】43 年後再有女跑手跑進 1:54 Audrey Werro 寫女子 800 米歷代第三
早前舉行的鑽石聯賽斯德哥爾摩站不僅僅只有 Duplantis 大爆冷門終止不敗紀錄，在女子 800 米決賽中，來自瑞士 22 歲新星 Audrey Werro 也以 1:53.98 摘下冠軍，擊敗了巴...
Aespa成員Karina x Winter撐「韓」派心心
【Now Sports】韓國在世界盃A組分組賽報捷，憑黃仁範入波及助攻，反勝捷克，讓專程前往瓜達拉哈拉球場的韓國球迷興奮若狂，其中K-Pop女團Aespa成員Karina、Winter，還有歌手權恩妃均現身撐場，揮舞韓國國旗小旗幟慶祝！Karina、Winter、權恩妃日前出發前往墨西哥，準備應援韓國，當日權恩妃身穿飲品贊助商白衣tee，突顯其玲瓏浮凸身形，看得網民熱血沸騰；權恩妃在比賽日改穿紅色闊身上衣，配合熱褲盡騷美腿，依然滿足粉絲眼球。Karina、Winter同樣身穿闊身紅色上衣，她們在開賽前拿著手機不停拍照，面對粉絲成功「捕獲」，也熱情地給心心，親切度滿分，她們更拍片留下現場球迷歡呼時刻，拿著韓國國旗小旗幟，慶祝國家隊在有驚無險下，分組賽旗開得勝。
【世盃‧點睇】最強東道
【Now Sports】墨西哥旗開得勝，周五輪到加拿大與美國亮相。很難找到比上屆卡塔爾更差勁的主辦國，問題應該是：今屆3個主辦國，哪隊最有潛力成為這一屆最強東道？今日「頭場」是B組加拿大鬥波斯尼亞，是歷來首場在加國上演的決賽周比賽，一個打冰球勁到癲的國家，連帶1986以至上屆決賽周共6戰全敗，但目前擁有阿方素戴維斯、大衛及布簡能等多名外流4大聯賽的戰將，被公認為歷來最強實力。阿方素戴維斯落實首仗倦勤，貴為國家最多產射手的大衛，更加孭重飛，同時一掃個人去屆食白果的頹風。意大利或許已淪至歐洲二流，惟波斯尼亞既然能夠在附加賽淘汰4屆冠軍，總不致是弱旅，且看這路由老將迪斯高領銜的東歐兵團，能否在多倫多令東道主敗興。型格上，加拿大的快，與波斯尼亞的慢，會交織成怎樣的球賽節奏？「尾場」由名帥普捷天奴領軍的美國，在D組迎戰巴拉圭。美國自1994年再辦決賽周，名氣最大者首推「美國隊長」佩利錫，適逢對手巴拉圭賽前傳噩耗，前鋒安斯素在熱身賽受傷，真箇打波至嚟落雨，大賽至嚟受傷，美國有機可乘？近屆東道主成績年份 東道主 最終成績2022 卡塔爾 分組賽2018 俄羅斯 8強2014 巴西 殿軍2010 南非
【世盃‧奇趣】賀蘭忙裡偷閒睇NHL
【Now Sports】挪威前鋒賀蘭趁著世界盃分組賽正式開始前，與幾名隊友們輕鬆一番，觀看NHL（國家冰球聯盟）總決賽第5戰，賀蘭看到卡羅萊納颶風隊成功得分，更興奮歡呼慶祝。挪威自1998年再次躋身世界盃決賽周，身處I組，同組有法國、塞內加爾、伊拉克，他們下周二首仗將迎戰伊拉克，第一次出戰世界盃的賀蘭（Erling Haaland），除了積極備戰之外，還懂得放鬆心情，前往同球隊集訓基地不太遠的卡羅萊納颶風隊主場觀賽。賀蘭與隊友們被颶風隊球場內鏡頭捕捉時，也熱情地投以笑容，似乎看得很開心，當颶風隊成功得分，他更與全場粉絲站起來慶祝，而颶風隊在第5戰以4:2擊敗維加斯黃金騎士，只差一場勝仗，便可贏得隊史第2座史丹利盃。
炒3蛋未滿足 杜曹：未決定正選11人
【Now Sports】英格蘭在決賽周前最後一場熱身賽，以3:0大勝哥斯達黎加，不過按領隊杜曹口吻，似乎未感到滿足，又表示未決定對克羅地亞的正選陣容。杜曹在球隊周三以3:0大勝哥斯達黎加後說：「我們幹得非常好，值得獲勝，我們應該取得更多入球──製造了很多機會。態度、力量及強度都處於非常高的水平。」隨著歐聯亞軍阿仙奴的戰將歸位，英軍今仗陣容與去仗不同，被問到是否已定出下周三分組賽首仗對克羅地亞的正選陣容時，他說：「不。我尚有6天去想。」英軍雖然完成全部熱身賽，但杜曹其實已在明日安排一場閉門練習賽，對手是非美職球隊邁阿密FC。「首先，我們明日會進行一場比賽，另一場讓今天沒落場球員上陣的友賽。然後球員有一天半的時間，讓身心都放鬆。球隊將會轉換地點，前赴堪薩斯，然後為對克羅地亞作好準備。」
葡萄牙2：1擒超霸鷹
【Now Sports】葡萄牙周三在世界盃熱身賽憑干斯卡奧奠勝，以2:1打敗尼日利亞。
卡普空人氣角色全力應援日本排球代表隊！公開 2026 年度全新繪製主視覺
株式會社卡普空身為公益財團法人日本排球協會的頂級合作夥伴，正式公布 2026 年度「日本排球代表隊全力應援角色 []
山頂光影匯演周六起上演 凌霄閣外牆呈現港景點特色
山頂立體光影匯演周六起，每晚於凌霄閣外的山頂道花園上演3場，分別是晚上7時半、8時半和9時半，每節長約10分鐘，為期約一年。光影匯演會在凌霄閣外牆投影香港景點和文化遺產，包括港式茶餐廳、大坑舞火龍、維多利亞港夜景與煙花、啟德體育園，以及霓虹招牌等城市風貌。此光影匯演由山頂纜車及滙豐保險合辦，大會透露匯演面積達1,500平方米，採用光雕投影技術取代傳統燈泡，節省逾七成半電力消耗。匯演的技術團隊共耗時半年規劃投影設計，包括精準測量和校準投影系統，並特別訂製具溫濕度控制的戶外防護裝置，確保系統能克服多變的天氣。