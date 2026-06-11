時事全方位重點提要｜6月12日

【Now Sports】墨西哥旗開得勝，周五輪到加拿大與美國亮相。很難找到比上屆卡塔爾更差勁的主辦國，問題應該是：今屆3個主辦國，哪隊最有潛力成為這一屆最強東道？今日「頭場」是B組加拿大鬥波斯尼亞，是歷來首場在加國上演的決賽周比賽，一個打冰球勁到癲的國家，連帶1986以至上屆決賽周共6戰全敗，但目前擁有阿方素戴維斯、大衛及布簡能等多名外流4大聯賽的戰將，被公認為歷來最強實力。阿方素戴維斯落實首仗倦勤，貴為國家最多產射手的大衛，更加孭重飛，同時一掃個人去屆食白果的頹風。意大利或許已淪至歐洲二流，惟波斯尼亞既然能夠在附加賽淘汰4屆冠軍，總不致是弱旅，且看這路由老將迪斯高領銜的東歐兵團，能否在多倫多令東道主敗興。型格上，加拿大的快，與波斯尼亞的慢，會交織成怎樣的球賽節奏？「尾場」由名帥普捷天奴領軍的美國，在D組迎戰巴拉圭。美國自1994年再辦決賽周，名氣最大者首推「美國隊長」佩利錫，適逢對手巴拉圭賽前傳噩耗，前鋒安斯素在熱身賽受傷，真箇打波至嚟落雨，大賽至嚟受傷，美國有機可乘？近屆東道主成績年份 東道主 最終成績2022 卡塔爾 分組賽2018 俄羅斯 8強2014 巴西 殿軍2010 南非

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