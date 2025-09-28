時事全方位重點提要｜9月29日

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

Yahoo Food ・ 10 小時前