時事全方位｜粵車南下(一)

最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 7 小時前