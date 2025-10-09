時事全方位｜總結黃金周市道(二)

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
其他人也在看
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 21 小時前
英國貧富差距擴大 中產不吃不喝52年 才有望晉升「富豪」
研究顯示，英國中產若要晉升至富豪階層，需累積約52年收入，總額約130萬英鎊，超過平均職業生涯。Yahoo財經 ・ 4 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 20 小時前
大疆產品降價近千元 引發消費者退貨維權
「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。鉅亨網 ・ 6 小時前