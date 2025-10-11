《時代雜誌》年度最佳發明公佈，HUAWEI Pura 80 Ultra 與 WATCH GT 6 Pro 齊入選

文章來源：Qooah.com

美國《時代雜誌》正式公佈2025年度「最佳發明」名單，HUAWEI Pura 80 Ultra 手機與 HUAWEI Watch GT 6 Pro 智能手錶雙雙獲選入榜。

HUAWEI Pura 80 Ultra 首創「一鏡雙目」潛望長焦結構，將3.7倍中長焦與9.4倍超長焦集成於同一光學模組，並搭載 1/1.28吋主鏡級大底傳感器。這一設計不僅有效提升了內部空間利用率，更實現了超大感光面積與雙長焦能力的結合，成為整機中最昂貴的部件。

除了長焦系統之外，Pura 80 Ultra 還搭載了 1吋大底主鏡，支援 F1.6 至 F4.0 多檔可變光圈調節，配備多軸防抖技術，並採用 RYYB 色彩陣列，進一步增強了暗光拍攝能力。

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 同樣表現卓越，在緊湊的表身中集成了環境光傳感器、心電圖檢測單元、深度傳感器以及 32g 大範圍 IMU 等多項傳感器，首次引入跌倒檢測功能。手錶具備 5 ATM 防水等級與 IP69 級防塵防水性能，符合 EN13319 潛水裝置標準，支援 40米自由潛水及 ECG 心電圖分析，專業級規格媲美高階運動手錶。

另外，手錶搭載的玄璣感知系統結合全新 TruSense 技術，能夠更迅速、準確地監測心率、血氧、睡眠質量與心率變異性等健康數據。在續航方面，該手錶最長可使用21天，常規模式下達12天，即使開啓屏幕常亮顯示，仍可持續運行7天。