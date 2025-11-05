東區裁判法院。(資料圖片)

一名現年36歲的時任警員被控於2023至2024年間，在香港仔警署未獲授權情況下進入警隊調查系統查資料，早前承認不誠實取用電腦罪。裁判官高偉雄今日（5日）在東區裁判法院判被告240小時社會服務令，批評被告作為警員利用職權查閱資料謀取私利，以進行個人民事索償，行為足以判監，惟留意到被告因工作承受沉重壓力，導致出現精神問題，相信還押14天已獲足夠教訓，加上報告內容正面，最終判處最高時數的社會服務令，以反映案件嚴重性。

官指還押14天已獲足夠教訓

辯方周三求情指，感化官形容被告有悔意，願接受精神治療，獲家人支持，被告願履行社會服務令。

香港仔警署(GoogleMap圖片)

339次未獲授權查閱系統資料

現年36歲被告劉家洛，據悉被告為前警員，在任時駐守香港仔分區，現已離職。他被控於2023年11月6日與2024年3月20日之間，首尾兩日包括在內，在香港仔警署為了不誠實地獲取利益而取用電腦，即取用香港警務處操作的電腦存取權。

廣告 廣告

案情指，被告於2022年3月與同事起爭執，期間激動揮舞原子筆，被同袍鎖上手銬送往青山醫院治療。復工後被告在2023年11月至2024年3月仍在職期間未獲授權下，進入警隊調查系統339次，查閱相類案件及自己案件的資料。

被告於2024年3月遞交辭職申請，同年4月離任。被告另於3月向警隊申請索取爭執事件的文件紀錄。被告其後曾入稟民事索償，指有警員違法。

辯方早前求情指被告現時靠打散工維生，月入約4,000至20,000元。被告案發時因感到壓力而犯案，希望搜尋資料提民事索償及內部投訴，而他已撤回民事索償。入稟狀透露自2012年至2024年任職警員期間，承受巨大工作壓力，認為是處長疏忽及違反僱主責任所致，但最後劉主動撤銷索償。

案件編號：ESCC 1821/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/時任男警認警署不誠實取用電腦-判240小時社服令-/615284?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral