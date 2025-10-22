專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
時任男警認警署不誠實取用電腦 稱欲搜集資料入稟索償
一名現年36歲的時任警員被控於2023至2024年間，在香港仔警署不誠實取用電腦，他今日（22日）在東區裁判法院認罪。案情指被告於2022年3月與同袍爭執，期間揮舞原子筆，被鎖上手銬送往青山醫院治療。復工後被告在未獲授權下，進入警隊調查系統339次，查閱相類案件及自己案件的資料。
辯方求情被告因感壓力犯案，欲搜集資料作內部投訴及入稟索償，現時感後悔。裁判官高偉雄應辯方要求，為被告索取社會服務令報告及背景報告，惟質疑被告精神狀況或不適宜判社會服務令，案件押後至11月5日判刑，被告須還押。
與同事爭執被鎖手銬 送入青山復工後禁配槍
被告劉家洛，現無業，據悉被告為前警員，在任時駐守香港仔分區，現已離職。他被控於2023年11月6日與2024年3月20日之間，首尾兩日包括在內，在香港仔警署為了不誠實地獲取利益而取用電腦，即取用香港警務處操作的電腦存取權。
案情指被告於2019年3月確診憂鬱症，需要覆診，警隊評估後同年7月將他調往報案室工作。2022年3月7日，被告因工作態度與同袍起爭執，與警署警長周一傑會面時，一度情緒激動並揮舞原子筆，周一傑下令警員將被告鎖上手銬，送往青山醫院治療。被告及後復工，不准配槍，負責處理警署泊車事宜，其崗位不獲授權進入警隊的案件管理及調查系統。
339次未獲授權查閱系統資料
被告於2024年3月遞交辭職信，同年4月離任。被告另於3月向警隊申請索取爭執事件的文件紀錄。被告其後曾入稟民事索償指有警員違法。
被告其後被發現於2023年11月至2024年3月仍在職期間，339次未獲授權情況下進入警隊調查系統，觀看不同案件資料，包括毒品案、涉及精神病人士案件、警員涉犯法案件等，9次是查看自己案件的資料。
被告及後被捕，警誡下稱不知道發生甚麼事，亦不知道不可查閱系統內容。惟他在錄影會面承認，曾以個人帳戶查閱系統內有關公職行為失當的案件、警方不當使用武力的資料，因認為該些案件與其案件相似，並承認9度查閱自己案件的資料目的是為了入稟法院。
辯方求情指被告現時靠打散工維生，月入約4,000至20,000元。被告案發時因感到壓力而犯案，希望搜尋資料提民事索償及內部投訴，而他已撤回民事索償。入稟狀透露自2012年至2024年任職警員期間，承受巨大工作壓力，認為是處長疏忽及違反僱主責任所致，但最後劉主動撤銷索償。
案件編號：ESCC 1821/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/時任男警認警署不誠實取用電腦-稱欲搜集資料入稟索償/611015?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
男子駕車撞警車輾警員腳逃遁 前女友圖協助銷毀指紋罪成
大埔科研路3年前發生交通意外，一名男子駕駛私家車時拒絕配合警方截查，開車撞向警車後，再輾過警員腳部逃遁。其前女友翌日企圖協助銷毀車上指紋，並取走個人物品。她早前被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，辯方今日(22日)在區域法院求情指因性格軟弱無私而受前男友影響犯案，法官批評被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意。案件押後至12am730 ・ 21 小時前
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 1 天前
民建聯公布 26 人出選名單｜高盛薦買 25 中資股阿里小米上榜｜湯怡與老公慶生肚凸凸原來食得太飽｜10 月 22 日・Yahoo 早報
民建聯昨日公布新一屆立法會參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。黨方形容今次部署屬「新選制下的新挑戰」，希望為市民提供更多選擇並帶動投票率。至於立法會取消討論「告別議案」，民建聯主席陳克勤表示，不再討論相關議案是「為了公平公正」，強調議員可透過其他途徑向市民表達感言。民建聯部分直選分區首次派出兩名候選人，被形容為「新選制下的新挑戰」，期望能讓市民有更多選擇，並提高投票率。黨方強調，26 位參選人均是「才得兼備」，擁有豐富的地區服務經驗及社會基礎。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬記永在港設首家境外店 投資署：藉香港邁向國際市場
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。 馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總am730 ・ 21 小時前
升降機及自動梯承辦商最新評級 機電署期內巡查29084次
【on.cc東網專訊】機電工程署今日(23日)公布最近十二個月(即2024年10月至2025年9月)的註冊升降機及自動梯承辦商表現評級結果，機電署於期內共進行29 084次升降機和自動梯的巡查。on.cc 東網 ・ 1 小時前
墨西哥安全消息人士：古巴逮捕中國芬太尼毒梟
（法新社墨西哥市22日電） 墨西哥安全消息人士今天告訴法新社，古巴逮捕了一名中國芬太尼毒梟，他今年7月在墨西哥關押期間逃脫，同時遭美國與墨西哥通緝。據稱，張志東與墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）與「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。法新社 ・ 9 小時前
涉上市公司集資欺詐案洗錢50億元 財務總監罪成判囚7年8個月
警方公布，於2019年接獲報案，指一家曾於香港聯交所上市的醫藥公司涉嫌在市場籌集資金後，未將所得款項用於公司營運，公司管理層被懷疑非法挪用資金。經深入調查及資金流向分析後，警方以「洗黑錢」罪拘捕一名44歲男子，該男子為涉案公司的財務總監，涉案金額約50億元。被告其後被裁定罪成，今日(22日)被判處監禁7年8個月。因應控方申請，法庭批出取消資格令，禁止被告在未來12年擔任公司董事職務。 商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊稱，案發於2015年一間在香港聯交所上市的醫藥公司公開招股，發行可換股債券。在市場上籌集約38億元資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新醫院、醫療中心和擴展物流業務。 但該公司在2016年底因審計報告異常，因而暫停股份在聯交所買賣交易。至2019年初公司被入稟清盤，同年警方收到約100名投資者報案，指公司帳目異常，可能涉及管理層非法挪用公司資金。商業罪案調查科接手調查案件，並在稍後時間展開拘捕行動，拘捕包括案中被告。被告案發時擔任該上市公司財務總監和公司秘書，屬公司高級管理人員，他本人為一名執業會計師。 商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察韓振光表示AASTOCKS ・ 23 小時前
政府打擊白牌車今年首 9 月錄 97 宗 39 名司機定罪 24 人停牌｜Yahoo
運輸及物流局回覆立法會稱，今年截至 9 月，警方已緝獲 97 宗非法載客取酬的個案，較去年倍增，其中有 39 名司機已被定罪。被定罪的案件當中，涉案司機被判罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。另外，有 24 名司機被取消駕駛執照 12 至 15 個月不等。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
財庫局：積金易平台截至9月底共接獲約2,400宗投訴個案
署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆議員提問時指，積金易平台於去年六月推出，至今已有10名受託人管理的17個強積金計劃加入平台，合共佔強積金總資產值約43%。截至今年9月底，平台已處理超過160萬宗包括供款及提取強積金等不同類型的行政指示。 陳浩濂表示，在平台啟用初期，有僱主及計劃成員在使用平台時遇到困難，包括透過臉容識別技術註冊帳戶時出現問題、付款指示有欠清晰、標記供款及識別自願性供款需時較長以致未及在成員帳戶中顯示等。政府並已責成積金局和積金易公司迅速處理相關查詢和投訴，包括委派專人協助相關僱主盡快掌握平台的具體操作、額外設立供款查詢專線、加強承辦商員工培訓及強化特殊個案的通報機制，以及在平台上提供更清晰的供款指引等。 在處理熱線查詢及留言方面，平台職員一般會在2分鐘內接聽熱線查詢，以及於下一個工作天內回覆熱線語音留言。至於處理投訴及書面查詢，一般情況下，平台職員會在三個工作天內確認收到投訴或書面查詢，並於12個工作天內作出回覆。 陳浩濂指，積金易平台自去年6月啟用至今年9月底，一共接獲約2,400宗投訴個案，一般處理時間約為10至12個工作天。餘下少數未能於12個工作天內作出回AASTOCKS ・ 21 小時前
屯門龍門居｜自提點街頭傾倒貨物 疑與屋苑管理處「大鬥法」 居民「拼命10分鐘」先搵返件「拼多多」貨
港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少28Hse.com ・ 1 天前
舒淇「千禧辣妹小背心」大流行！千禧代與Z世代的共鳴處，露腰上衣＋低腰牛仔褲又帥又辣
舒淇參演 Netflix 台劇《回魂計》登上熱播冠軍，出色的演技備受好評，最近亦積極出席各項時尚活動，優雅穿搭配上逆齡美貌，美得讓人驚豔。除了最近的美照，網民近日翻出舒淇年輕時的照片，當中「千禧辣妹背心」讓 Gen Z 們超有共鳴！Yahoo Style HK ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 19 小時前
內地提子扮日本產出售 油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元
一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。 香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，am730 ・ 20 小時前
湯怡與老公麥秋成慶生 肚凸凸疑有第二胎？回應：食得太飽
38歲湯怡（Kathy）與排舞師麥秋成於2021年1月閃婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」。日前（17日）湯怡生日，於IG分享到老公麥秋成的生日驚喜。但合照上就見到湯怡肚凸凸，引起網民估她似陀第二胎！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 1 天前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 20 小時前
珍惜生命｜北角賓館43歲男子燒炭 職員揭發惜太遲
今日(22日)中午12時11分，北角七姊妹道25至31號一賓館的職員報案，指懷疑一名男租客在房間暈倒。救援人員接報到場，發現43歲姓鄭事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭。事主現場被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。am730 ・ 20 小時前
2025立法會選舉｜宣布參選者名單
【Now新聞台】2025年立法會選舉於12月7日舉行，提名期由10月24日展開，至11月6日結束，本台列出已宣布參選人士名單如下：民建聯地區直選李清霞、植潔鈴(港島東)陳學鋒(港島西)張培剛、顏汶羽(九龍東)鄭泳舜(九龍西)李慧琼(九龍中)陳克勤(新界東北)葉傲冬(新界東南)盧婉婷、郭芙蓉(新界西南)周浩鼎(新界西北)姚銘(新界北) 功能界別張琪騰(商界第三)；陳博智(漁農界)；黃俊碩(會計界)；陳勇(人大、政協及全國性團體代表界)；朱麗玲(社福界) 選舉委員會界別洪錦鉉、朱立威、陳恒鑌、何俊賢、林琳、陳仲尼、陳永光、葛珮帆 實政圓桌地區直選莊豪鋒(新界西北)#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前