時任男警認警署不誠實取用電腦 稱欲搜集資料入稟索償

一名現年36歲的時任警員被控於2023至2024年間，在香港仔警署不誠實取用電腦，他今日（22日）在東區裁判法院認罪。案情指被告於2022年3月與同袍爭執，期間揮舞原子筆，被鎖上手銬送往青山醫院治療。復工後被告在未獲授權下，進入警隊調查系統339次，查閱相類案件及自己案件的資料。

辯方求情被告因感壓力犯案，欲搜集資料作內部投訴及入稟索償，現時感後悔。裁判官高偉雄應辯方要求，為被告索取社會服務令報告及背景報告，惟質疑被告精神狀況或不適宜判社會服務令，案件押後至11月5日判刑，被告須還押。

與同事爭執被鎖手銬 送入青山復工後禁配槍

被告劉家洛，現無業，據悉被告為前警員，在任時駐守香港仔分區，現已離職。他被控於2023年11月6日與2024年3月20日之間，首尾兩日包括在內，在香港仔警署為了不誠實地獲取利益而取用電腦，即取用香港警務處操作的電腦存取權。

案情指被告於2019年3月確診憂鬱症，需要覆診，警隊評估後同年7月將他調往報案室工作。2022年3月7日，被告因工作態度與同袍起爭執，與警署警長周一傑會面時，一度情緒激動並揮舞原子筆，周一傑下令警員將被告鎖上手銬，送往青山醫院治療。被告及後復工，不准配槍，負責處理警署泊車事宜，其崗位不獲授權進入警隊的案件管理及調查系統。

339次未獲授權查閱系統資料

被告於2024年3月遞交辭職信，同年4月離任。被告另於3月向警隊申請索取爭執事件的文件紀錄。被告其後曾入稟民事索償指有警員違法。

被告其後被發現於2023年11月至2024年3月仍在職期間，339次未獲授權情況下進入警隊調查系統，觀看不同案件資料，包括毒品案、涉及精神病人士案件、警員涉犯法案件等，9次是查看自己案件的資料。

被告及後被捕，警誡下稱不知道發生甚麼事，亦不知道不可查閱系統內容。惟他在錄影會面承認，曾以個人帳戶查閱系統內有關公職行為失當的案件、警方不當使用武力的資料，因認為該些案件與其案件相似，並承認9度查閱自己案件的資料目的是為了入稟法院。

辯方求情指被告現時靠打散工維生，月入約4,000至20,000元。被告案發時因感到壓力而犯案，希望搜尋資料提民事索償及內部投訴，而他已撤回民事索償。入稟狀透露自2012年至2024年任職警員期間，承受巨大工作壓力，認為是處長疏忽及違反僱主責任所致，但最後劉主動撤銷索償。

案件編號：ESCC 1821/2025

