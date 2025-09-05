打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
時尚傳奇大師亞曼尼辭世 影壇時尚界齊聲緬懷
（法新社巴黎4日電） 義大利時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）今天與世長辭，他的顧客名單猶如一本好萊塢巨星與王室成員的名人錄，多位頂尖影壇與時尚界人士紛紛對這位天才設計師致上敬意。
經常穿著這位義大利設計師作品的好萊塢女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）稱亞曼尼是「一位真正的朋友，一個傳奇」。
同為影星的克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）表示，得知亞曼尼以91歲高齡辭世的噩耗，讓她「內心充滿巨大的傷痛」。
87歲的義大利女星克勞蒂亞卡汀娜說：「遇見喬吉歐（亞曼尼）是我人生的關鍵時刻…它標誌著我蛻變成一個獨立自主的新女性。我的心都碎了。」
澳洲男星羅素克洛（Russell Crowe）在社群媒體X上分享一段軼事，提及1997年他因行李在運送途中遺失，而購買了人生的第一套亞曼尼西裝出席坎城影展。
他說：「那開啟了我與亞曼尼西裝持續至今的熱戀。」
時尚與奢侈品帝國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）負責人阿爾諾（Bernard Arnault）讚揚了他這位競爭對手的時尚與商業頭腦。「富比世」（Forbes）雜誌估計，亞曼尼的個人財富超過120億美元。
阿爾諾透過聲明表示：「亞曼尼讓義大利的優雅風格擁有全球影響力與地位。他創造了一種由光與影組成的獨特風格，並將它轉化為一場非常成功的創業冒險。」
LVMH集團指出，亞曼尼「是戰後黃金一代設計師的最後一位代表，他們年復一年地塑造了最高雅的標準」。
另一位義大利時尚指標人物唐娜特拉．凡賽斯（Donatella Versace）表示，世界永遠不會忘記亞曼尼。
她說：「今天世界失去了一位巨擘。他創造了歷史，將被永遠銘記。」
