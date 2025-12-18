宏福苑五級火｜情緒支援熱線
時尚圈總監換位遊戲尚未結束？ ALAÏA創意總監Pieter Mulier盛傅將成Versace掌舵人
時尚界迎來重大變動！Prada集團於2025年12月初正式完成對Versace的收購後，僅短短數日，Versace便宣布與上任不到九個月的創意總監Dario Vitale雙方協議分道揚鑣。這突如其來的變化引發業界廣泛關注，隨即近日又有可靠消息指出，現任ALAÏA創意總監Pieter Mulier有望接棒，成為Versace的掌舵人。
超過25年時尚資歷！Raf Simons的得力助手
Pieter Mulier擁有超過25年的時尚資歷，他原本主修建築，後轉戰服裝設計領域，與Prada現任聯合創意總監Raf Simons合作密切，從Raf Simons自家品牌、Jil Sander，到Dior及Calvin Klein，都擔任着Raf Simons得力助手的角色。直到2021年起，他掌管Richemont集團旗下的ALAÏA，成功為這個傳奇品牌注入新活力，讓銷售額大幅成長，並重塑成年輕世代最愛品牌之一。
設計風格與Versace的契合度高
Pieter Mulier的設計風格強調結構感與身體的互動，注重工藝與永恆美學，擅長將建築般的立體剪裁融入服裝，營造出強烈卻精緻的輪廓。
業界普遍讚好期待Versace的全新面貌
業界不少人認為他與Versace大膽、性感且充滿力量的品牌DNA高度契合，加上他的經驗不僅涵蓋高端成衣、男裝到配件的全方位開發，還具備在大集團運作下的商業洞察；而他與Raf Simons長久以來的合作，或許正是Prada集團青睞他的關鍵因素，相信他能夠為Versace帶來穩定而創新的轉型。
雖然Prada集團與Versace尚未正式確認這項人事，但根據多方米蘭時尚圈內部消息，這項任命已進入最終協商階段，Richemont方面也正處理相關過渡事宜。網路上討論熱烈，有人期待Mulier能為Versace帶來更現代的詮釋，有人則好奇他如何平衡ALAÏA的優雅與Versace的狂放。
