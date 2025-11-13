時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals 11月17日至12月25日隆重揭幕

匯聚東西方時尚之都 雲集9位中國香港、15位意大利設計師及品牌

FASHION TO RECONNECT 時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅

6 大 Third Paradise 藝術裝置首度登陸香港文化地標及人流熱點

開創港意時尚、藝術與永續發展新里程

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 由香港城市大學人文社會科學院（CLASS）和意大利城邦藝術基金會合辦、意大利國家時裝商會共同策劃、文創產業發展處（CCIDA）資助的時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals（FASHION TO RECONNECT）將於11月17日至12月25日隆重舉行，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。FASHION TO RECONNECT獲得意大利駐香港總領事館的鼎力支持。FASHION TO RECONNECT將呈獻由中國香港藝術家及團體重新詮釋的6大Third Paradise藝術裝置作為前奏節目，同時舉辦以可持續發展為主題的時裝展覽及香港與意大利創意業界代表的交流活動。由意大利城邦藝術基金會及著名意大利設計師Tiziano Guardini策劃的時裝展覽，展示由9位中國香港、15位意大利設計師及品牌打造的時裝傑作，體現兩地豐厚文化底蘊的交織共鳴，同時作為交流平台展現設計師對全球可持續時尚發展的貢獻。





FASHION TO RECONNECT A Tale of Two Style Capitals



Third Paradise 由意大利國寶級藝術家米開朗基羅·皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto）所提出，象徵著人類文明發展的第三階段——在人工創造與自然生態間達成永續平衡的理想境界。Third Paradise藝術裝置曾先後於澳洲、中國、英國、法國、意大利、韓國及聯合國總部以至世界各地亮相，並即將於11月至12月指定日期內登陸香港5大文化地標及人流熱點，包括灣仔Sophia Loren House、香港國際機場、香港城市大學、香港文化中心及紅磡海濱長堤，涵蓋6組大型藝術裝置與數碼影像，讓公眾及遊客在熟悉城市景觀中與Third Paradise展開意外邂逅，從日常場景連結自然環境，共同探索永續生活的嶄新可能。而項目亦是有史以來規模最大的Third Paradise主題活動，設有6組裝置藝術，運用多種藝術形式，並與來自不同範疇的創意人才合作，同期於全港多個地區展出。



同樣受Third Paradise以及意大利城邦藝術基金會所啟發的FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦。展覽旨在將時尚昇華為推動社會變革的藝術載體，匯聚9位中國香港、15位意大利設計師及品牌的時尚傑作及創作歷程紀錄，透過時尚引領觀眾思考人與自然和諧共生的關係，鼓勵作出具永續意識的選擇，共同邁向可持續未來。



為促進中國香港與意大利在永續領域的交流，FASHION TO RECONNECT 將以「Sino-Overseas Exchange: The Tale of Two Style Cities」為主題，於11月27日至28日在上環Soho House舉辦座談會、圓桌會議及工作坊。與會者包括意大利城邦藝術基金會總監Paolo Naldini、Fondazione Sozzani 創意總監及意大利國家時裝商會國際新興人才與品牌大使Sara Sozzani Maino與永續時裝設計師及策展人Tiziano Guardini ，他們將帶領公眾及業界人士將共同探討永續時尚面臨的挑戰與機遇，剖析東西方在生態設計、資源管理及文化保存領域的合作策略，透過剖析中國香港與意大利在不同文化脈絡中孕育的共同價值與獨特視角，推動更深層次且具創造力的跨界協作。



香港城市大學人文社會科學院院長何達基教授及項目團隊成員表示對項目的推出感到欣喜。何教授指出：「FASHION TO RECONNECT是一項具深遠影響的盛事活動，不僅能夠吸引對時尚、可持續發展及藝術有興趣的學者和專業人士，也能透過各類藝文時尚活動讓公眾參與，進一步強化香港作為東西文化藝術交流中心的創意與文化品牌形象。而項目亦展示了企業如何透過跨界協作實現共贏並提升品牌知名度。」



香港城市大學助理教授兼項目統籌Esterina Nervino教授表示：「我的研究專注於奢侈品、可持續發展與藝術，因此我對這項計劃倍感欣慰——它匯聚了多位卓越的合作夥伴，共同打造具啟發性的文化體驗，為社區注入活力，並為城市各區增添生氣。」



探索 Third Paradise 6 大藝術裝置 穿梭城市空間的永續對話





Third Paradise @ Hung Hom Harbourfront Promenade



6組以Third Paradise為主題的藝術裝置將於11月至12月指定日期內登陸香港文化地標及人流熱點，勢將這座國際都會轉化為探討永續議題的公共藝術空間。每組作品均由中國香港著名藝術家及團體精心打造，分別以獨特的藝術語彙重新詮釋米開朗基羅·皮斯特萊托的Third Paradise理念，於不同城市角落展開關於永續未來的深度對話。





6大Third Paradise 藝術裝置

日期：11月17日至12月7日



地點：灣仔Sophia Loren House



合作夥伴：Khalif Yu



簡介：中國香港繩結藝術匠人Khalif Yu巧妙運用天然材質，重新詮釋米開朗基羅·皮斯特萊托的Third Paradise理念。作品將呈現於灣仔莊士敦道Sophia Loren House陽台，透過環保纖維與永續工法的運用，開啟關於環保意識與生命連結的深層對話。每個繩結與編織紋理皆體現對自然保護的堅定承諾，同時邀請觀眾共同思考如何建構一個能夠使藝術、永續理念與社區共生共榮的美好未來。

日期：11月19日至12月16日



地點：香港國際機場1號客運大樓接機大堂



合作夥伴：Vivienne Tam



簡介：以著名時裝設計師Vivienne Tam標誌性的OPERA GIRL為視覺主體，作品透過當代科技演繹可持續發展，彰顯中國戲曲的深厚傳統價值與現代環保實踐的融合。生動的OPERA GIRL影像與戲曲服裝、舞台佈景中採用的可持續物料及製作手法交織呈現，展現傳統藝術如何與時俱進，擁抱環境責任。隨著影像敘事逐步展開，作品引導公眾及旅客探索及欣賞中國戲曲的文化底蘊，同時啟發其在日常生活中實踐環保。

日期： 11月20日至12月25日



地點：紅磡海濱長堤



合作夥伴：何國鉦



簡介：作品以Third Paradise理念為核心，承接全國運動會熱潮將其符號加入運動元素。作品邀請公眾沉浸於無盡的生命力，在海與天的和諧交融中感受永續動能。體育在推動可持續發展方面發揮著關鍵作用，不僅有助於增進社區福祉，亦鼓勵環境責任意識，並激發大眾共同邁向更健康、更可持續的未來。

日期： 11月22日至12月19日



時間：07:30 – 22:30



地點：香港城市大學「明日創新」隧道



合作夥伴：林雅儀



簡介：中國香港藝術家林雅儀從深水埗豐厚的文化底蘊中汲取靈感，將具標誌性的社區元素融入影像，透過當代視覺語彙呈現可持續發展概念。作品巧妙融合深水埗及意大利的傳統圖案與現代美學，既呈現兩地豐富多變的街頭日常、在地市集與建築瑰寶，同時聚焦社區的環保實踐及可持續發展。作品於連接香港城市大學與又一城的「明日創新」隧道展出，透過視覺旅程引領觀者感受深水埗社區蓬勃的生命力與文化傳承，並提高對保護環境的意識。

日期：11月27日至12月14日



時間：09:00 – 23:00



地點：尖沙咀香港文化中心地下大堂



合作夥伴：香港芭蕾舞團



簡介：運用經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》的服裝、道具與舞台元素，打造一座極具詩意的藝術裝置。座落於香港文化中心大堂，作品透過升級再造巧妙融合芭蕾藝術的優雅韻致與永續發展的時代議題。裝置中每件來自《胡桃夾子》的服飾與佈景元件，皆象徵著自然與藝術之間的和諧共生，在展現表演藝術美學的同時，亦引領觀眾正視環境保護的迫切性和重新審視人類與自然的互動關係。

Third Paradise 快閃活動



活動期間，一場以Third Paradise為主題的快閃表演將於11月18日於香港城市大學舉行。這場快閃將以表演藝術的形式呈現Third Paradise的完整概念，融合音樂、藝術與可持續發展元素，為公眾帶來充滿驚喜的藝術體驗。







匯聚港意設計力量 FASHION TO RECONNECT 時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅



FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦，由意大利城邦藝術基金會和Tiziano Guardini精心策劃、GuardiniCiuffredaStudio設計，所有來自意大利的永續時裝均由意大利城邦藝術基金會精選，並獲意大利國家時裝商會支持。展覽集結15大意大利知名品牌、新銳設計師與精湛工藝企業，呈現當地時裝的多元風貌。是次展覽亦將首次展出精選自品牌典藏系列鞋履作品。同場特設專區聚焦9位中國香港設計師的創意力作，讓設計師展現亞洲的永續時尚設計，打造一場融合永續美學與沉浸體驗的視覺盛宴。





FASHION TO RECONNECT 時裝展覽

日期：11月25日至12月24日

時間：

星期一至五（12:00 - 20:00）

星期六、日和公眾假期（11:00 - 20:00）

地點：太古坊ArtisTree

FASHION TO RECONNECT 快閃展覽

日期：11月26日至12月9日

時間：全日開放

地點：太古坊德宏大廈1樓大堂（ArtisTree門外）







特設座談會、圓桌會議及講座 共商東西方文化及永續時尚發展策略



為促進更深層次的產業對話，FASHION TO RECONNECT將分別於11月27日及28日於上環 Soho House以時尚與藝術為題舉行座談會、圓桌會議與工作坊，匯聚來自中國香港、意大利及全球學者、設計師、產業領袖及企業代表，聚焦永續時尚、文化遺產及跨界協作議題。





FASHION TO RECONNECT 座談會

日期：11月27日

時間：09:00 – 19:00

地點：上環Soho House

FASHION TO RECONNECT 圓桌會議及講座

日期：11月28日

時間：09:00 – 16:00

地點：上環Soho House









關於香港城市大學人文社會科學院

香港城市大學人文社會科學院是集多元跨界合作與具研究影響力的重要樞紐，致力推動知識前沿，應對瞬息萬變世界的挑戰。學院以培養求知精神、創新思維與批判性思考為核心理念，下設7個學系，提供涵蓋人文社科領域的多元課程，為創意文化產業等不同領域輸送人才。學院矢志培養學生成為具備全球視野的領導者與創新者，通過強化學科融合、國際交流與實踐體驗，學院為香港、大灣區及更廣地域培育未來領軍者發揮關鍵作用。





