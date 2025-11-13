專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals 11月17日至12月25日隆重揭幕
匯聚東西方時尚之都 雲集9位中國香港、15位意大利設計師及品牌
FASHION TO RECONNECT時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅
6大Third Paradise藝術裝置首度登陸香港文化地標及人流熱點
開創港意時尚、藝術與永續發展新里程
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 由香港城市大學人文社會科學院（CLASS）和意大利城邦藝術基金會合辦、意大利國家時裝商會共同策劃、文創產業發展處（CCIDA）資助的時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals（FASHION TO RECONNECT）將於11月17日至12月25日隆重舉行，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。FASHION TO RECONNECT獲得意大利駐香港總領事館的鼎力支持。FASHION TO RECONNECT將呈獻由中國香港藝術家及團體重新詮釋的6大Third Paradise藝術裝置作為前奏節目，同時舉辦以可持續發展為主題的時裝展覽及香港與意大利創意業界代表的交流活動。由意大利城邦藝術基金會及著名意大利設計師Tiziano Guardini策劃的時裝展覽，展示由9位中國香港、15位意大利設計師及品牌打造的時裝傑作，體現兩地豐厚文化底蘊的交織共鳴，同時作為交流平台展現設計師對全球可持續時尚發展的貢獻。
Third Paradise 由意大利國寶級藝術家米開朗基羅·皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto）所提出，象徵著人類文明發展的第三階段——在人工創造與自然生態間達成永續平衡的理想境界。Third Paradise藝術裝置曾先後於澳洲、中國、英國、法國、意大利、韓國及聯合國總部以至世界各地亮相，並即將於11月至12月指定日期內登陸香港5大文化地標及人流熱點，包括灣仔Sophia Loren House、香港國際機場、香港城市大學、香港文化中心及紅磡海濱長堤，涵蓋6組大型藝術裝置與數碼影像，讓公眾及遊客在熟悉城市景觀中與Third Paradise展開意外邂逅，從日常場景連結自然環境，共同探索永續生活的嶄新可能。而項目亦是有史以來規模最大的Third Paradise主題活動，設有6組裝置藝術，運用多種藝術形式，並與來自不同範疇的創意人才合作，同期於全港多個地區展出。
同樣受Third Paradise以及意大利城邦藝術基金會所啟發的FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦。展覽旨在將時尚昇華為推動社會變革的藝術載體，匯聚9位中國香港、15位意大利設計師及品牌的時尚傑作及創作歷程紀錄，透過時尚引領觀眾思考人與自然和諧共生的關係，鼓勵作出具永續意識的選擇，共同邁向可持續未來。
為促進中國香港與意大利在永續領域的交流，FASHION TO RECONNECT 將以「Sino-Overseas Exchange: The Tale of Two Style Cities」為主題，於11月27日至28日在上環Soho House舉辦座談會、圓桌會議及工作坊。與會者包括意大利城邦藝術基金會總監Paolo Naldini、Fondazione Sozzani 創意總監及意大利國家時裝商會國際新興人才與品牌大使Sara Sozzani Maino與永續時裝設計師及策展人Tiziano Guardini ，他們將帶領公眾及業界人士將共同探討永續時尚面臨的挑戰與機遇，剖析東西方在生態設計、資源管理及文化保存領域的合作策略，透過剖析中國香港與意大利在不同文化脈絡中孕育的共同價值與獨特視角，推動更深層次且具創造力的跨界協作。
香港城市大學人文社會科學院院長何達基教授及項目團隊成員表示對項目的推出感到欣喜。何教授指出：「FASHION TO RECONNECT是一項具深遠影響的盛事活動，不僅能夠吸引對時尚、可持續發展及藝術有興趣的學者和專業人士，也能透過各類藝文時尚活動讓公眾參與，進一步強化香港作為東西文化藝術交流中心的創意與文化品牌形象。而項目亦展示了企業如何透過跨界協作實現共贏並提升品牌知名度。」
香港城市大學助理教授兼項目統籌Esterina Nervino教授表示：「我的研究專注於奢侈品、可持續發展與藝術，因此我對這項計劃倍感欣慰——它匯聚了多位卓越的合作夥伴，共同打造具啟發性的文化體驗，為社區注入活力，並為城市各區增添生氣。」
探索Third Paradise 6大藝術裝置 穿梭城市空間的永續對話
6組以Third Paradise為主題的藝術裝置將於11月至12月指定日期內登陸香港文化地標及人流熱點，勢將這座國際都會轉化為探討永續議題的公共藝術空間。每組作品均由中國香港著名藝術家及團體精心打造，分別以獨特的藝術語彙重新詮釋米開朗基羅·皮斯特萊托的Third Paradise理念，於不同城市角落展開關於永續未來的深度對話。
6大Third Paradise 藝術裝置
日期：11月17日至12月7日
日期：11月19日至12月16日
日期： 11月20日至12月25日
日期： 11月22日至12月19日
日期：11月27日至12月14日
Third Paradise 快閃活動
匯聚港意設計力量 FASHION TO RECONNECT時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅
FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦，由意大利城邦藝術基金會和Tiziano Guardini精心策劃、GuardiniCiuffredaStudio設計，所有來自意大利的永續時裝均由意大利城邦藝術基金會精選，並獲意大利國家時裝商會支持。展覽集結15大意大利知名品牌、新銳設計師與精湛工藝企業，呈現當地時裝的多元風貌。是次展覽亦將首次展出精選自品牌典藏系列鞋履作品。同場特設專區聚焦9位中國香港設計師的創意力作，讓設計師展現亞洲的永續時尚設計，打造一場融合永續美學與沉浸體驗的視覺盛宴。
FASHION TO RECONNECT 時裝展覽
日期：11月25日至12月24日
FASHION TO RECONNECT 快閃展覽
日期：11月26日至12月9日
特設座談會、圓桌會議及講座 共商東西方文化及永續時尚發展策略
為促進更深層次的產業對話，FASHION TO RECONNECT將分別於11月27日及28日於上環 Soho House以時尚與藝術為題舉行座談會、圓桌會議與工作坊，匯聚來自中國香港、意大利及全球學者、設計師、產業領袖及企業代表，聚焦永續時尚、文化遺產及跨界協作議題。
FASHION TO RECONNECT 座談會
日期：11月27日
FASHION TO RECONNECT 圓桌會議及講座
日期：11月28日
Hashtag: #FASHIONTORECONNECT #CLASSofCityUHK
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港城市大學人文社會科學院
香港城市大學人文社會科學院是集多元跨界合作與具研究影響力的重要樞紐，致力推動知識前沿，應對瞬息萬變世界的挑戰。學院以培養求知精神、創新思維與批判性思考為核心理念，下設7個學系，提供涵蓋人文社科領域的多元課程，為創意文化產業等不同領域輸送人才。學院矢志培養學生成為具備全球視野的領導者與創新者，通過強化學科融合、國際交流與實踐體驗，學院為香港、大灣區及更廣地域培育未來領軍者發揮關鍵作用。
新聞稿由客戶提供
