張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals 即日至12月25日隆重揭幕
匯聚東西方時尚之都 雲集9位中國香港、16位意大利設計師及品牌
FASHION TO RECONNECT時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅
設座談會、圓桌會議及講座 共商東西方文化及永續時尚發展策略
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月24日 - 由香港城市大學人文社會科學院（CLASS）和意大利城邦藝術基金會合辦、意大利國家時裝商會共同策劃、文創產業發展處（CCIDA）資助的時尚盛事FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals（FASHION TO RECONNECT）將於即日至12月25日隆重舉行，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。項目獲得意大利領事館的鼎力支持。
由意大利城邦藝術基金會及著名意大利設計師Tiziano Guardini策劃的時裝展覽，展示由9位中國香港、16位意大利設計師及品牌打造的時裝傑作，體現兩地豐厚文化底蘊的交織共鳴，同時作為交流平台展現設計師對全球可持續時尚發展的貢獻。FASHION TO RECONNECT亦先後透過 6件由香港藝術家及藝術團體重新詮釋的Third Paradise藝術裝置啟動，並將於為期兩天的座談會和圓桌會議中進一步探討。
首件大型Third Paradise藝術裝置已於11月17日正式揭幕，開幕禮期間，意大利駐香港總領事對所有合作夥伴表達深切感謝，特別感謝CCIDA及CLASS致力推廣融合藝術、時尚與可持續發展的項目，彰顯意大利傳統工藝與文化底蘊。項目第二個重頭戲FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦。展覽旨在將時尚昇華為推動社會變革的藝術載體，匯聚9位中國香港、16位意大利設計師及品牌的時尚傑作及創作歷程紀錄，透過時尚引領觀眾思考人與自然和諧共生的關係，鼓勵作出具永續意識的選擇，共同邁向可持續未來。
為促進中國香港與意大利在永續領域的交流，FASHION TO RECONNECT 將以「Sino-Overseas Exchange: The Tale of Two Style Cities」為主題，於11月27日至28日在上環Soho House舉辦座談會、圓桌會議及工作坊。
香港城市大學人文社會科學院院長何達基教授及項目團隊成員表示對項目的推出感到欣喜。何教授指出：「FASHION TO RECONNECT是一項具深遠影響的盛事活動，不僅能夠吸引對時尚、可持續發展及藝術有興趣的學者和專業人士，也能透過各類藝文時尚活動讓公眾參與，進一步強化香港作為東西文化藝術交流中心的創意與文化品牌形象。而項目亦展示了企業如何透過跨界協作實現共贏並提升品牌知名度。」
香港城市大學助理教授兼項目統籌Esterina Nervino教授表示：「我的研究專注於奢侈品、可持續發展與藝術，因此我對這項計劃倍感欣慰——它匯聚了多位卓越的合作夥伴，共同打造具啟發性的文化體驗，為社區注入活力，並為城市各區增添生氣。」
FASHION TO RECONNECT 是一項由意大利城邦藝術基金會呈獻的世界巡迴展覽，靈感來自米開朗基羅·皮斯特萊托Third Paradise的動態平衡理念。展覽從藝術家的語錄展開：「在Third Paradise中，自然與人類將融為同一口呼吸。而於可持續時尚的世界，這呼吸化為自由、化為責任、化為美的倫理。」展覽將服裝及時尚物件視為藝術作品，旨在展示可持續時尚如何推動社會文化及美學變革。設計師、企業家、品牌及藝術家攜手開拓與自然重新連結的新途徑，透過選擇環保物料、革新創作流程，以及培養對設計的新敏感度，推動時尚可持續發展。
展覽由 Tiziano Guardini 擔任策展人，並由以下委員會成員協辦，包括意大利駐港澳總領事Carmelo Ficarra、項目顧問何國鉦、Fondazione Sozzani 創意總監及意大利國家時裝商會國際新興人才與品牌大使Sara Sozzani Maino、意大利城邦藝術基金會總監Paolo Naldini及項目統籌 Esterina Nervino教授。該展覽源於東西方文化交匯，在這多元文化交融的城市土壤中孕育而成。
策展人Tiziano Guardini表示：「每位參展的設計師和品牌都證明了創造不僅僅是生產，而是在過程中的每一階段創造價值、尊重與再生。這個展覽是意大利與香港、過去與未來、現在與未來可能性的橋樑。」
通過FASHION TO RECONNECT，參加者將體驗植根於大自然的時尚作品。展覽是藝術家米開朗基羅·皮斯特萊托與已故 Vogue Italia 總編輯 Franca Sozzani 共同創立的 Cittadellarte Fashion B.E.S.T.旗艦項目之一，平台自2009年起積極推動紡織和時尚領域的可持續發展，也是香港時裝薈活動FASHION TO RECONNECT: A Tale of Two Style Capitals的一部分。
匯聚港意設計力量 FASHION TO RECONNECT時裝展覽 打造永續美學沉浸之旅
FASHION TO RECONNECT時裝展覽將於11月25日至12月24日在太古坊 ArtisTree 舉辦，由意大利城邦藝術基金會和Tiziano Guardini精心策劃、GuardiniCiuffredaStudio設計，所有來自意大利的永續時裝均由意大利城邦藝術基金會精選，並獲意大利國家時裝商會支持。
FASHION TO RECONNECT 時裝展覽*
日期：11月25日至12月24日
FASHION TO RECONNECT 快閃展覽
日期：11月26日至12月9日
特設座談會、圓桌會議及講座 共商東西方文化及永續時尚發展策略
為促進更深層次的產業對話，FASHION TO RECONNECT將分別於11月27日及28日於上環 Soho House以時尚與藝術為題舉行座談會、圓桌會議與工作坊，匯聚來自中國香港、意大利及全球學者、設計師、產業領袖及企業代表，聚焦永續時尚、文化遺產及跨界協作議題。
FASHION TO RECONNECT 座談會*
日期：11月27日
FASHION TO RECONNECT 圓桌會議及講座*
日期：11月28日
Hashtag: #FASHIONTORECONNECT
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港城市大學人文社會科學院
香港城市大學人文社會科學院是集多元跨界合作與具研究影響力的重要樞紐，致力推動知識前沿，應對瞬息萬變世界的挑戰。學院以培養求知精神、創新思維與批判性思考為核心理念，下設7個學系，提供涵蓋人文社科領域的多元課程，為創意文化產業等不同領域輸送人才。學院矢志培養學生成為具備全球視野的領導者與創新者，通過強化學科融合、國際交流與實踐體驗，學院為香港、大灣區及更廣地域培育未來領軍者發揮關鍵作用。
新聞稿由客戶提供
