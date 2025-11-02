時尚重返銅鑼灣！Esprit 全新旗艦店以藝術空間重新定義時裝體驗

銅鑼灣再現時尚新地標！全球時尚品牌Esprit正式宣佈於銅鑼灣旗艦店開幕，這個佔地4,400平方呎的雙層空間不只是一間店鋪，更是一個集藝術、時尚與生活美學於一身的全新體驗空間。以品牌核心精神「Fun & Love」為設計主軸，融合Memphis Design的活潑幾何元素、Art Deco的精緻線條與超現實主義的奇幻想像，讓每一次造訪都成為一場藝術與時尚的探索之旅。





「倒掛樹」成打卡新地標

走進Esprit銅鑼灣旗艦店，最令人驚艷的莫過於店內中央懸掛的6.5米高「倒掛樹（Inverted Tree）」裝置。這株違反重力的藝術雕塑以輕質碳鋼和霧面葉片打造，彷彿漂浮在空中的綠色奇境，象徵Esprit顛覆創意邏輯的品牌精神，更成為連接兩層樓的視覺焦點。配合韓國塗鴉藝術師Sambypen手繪的15呎塗鴉牆，整個空間洋溢著街頭藝術與高端時尚完美融合的獨特氛圍。​

旗艦店的空間設計採用「視覺衝擊×感官溫度」的概念，地下的Casual Fashion Zone展示Original與Crossover系列，搭配鋁質貨架、電鍍幻彩裝置及奇幻綠植營造富有玩味的潮流氛圍。一樓的Urban Street Zone則展出Edition Series與配飾系列，配合Art Deco家具與金屬掛架，呈現更為精緻的都會風格。





四大系列演繹「時代融合」美學

本季Esprit以「FUSION OF ERAS」（年代融合）為設計靈感，將品牌多年在香港的時裝文化印記，結合韓式潮流搭配與法式簡約剪裁，重新演繹為四大全新系列。ESPRIT ORIGINAL延續80年代的經典Logo精神，透過復古水洗與拼色對比，展現輕鬆無性別界限的原創風格，經典Logo Tee讓人重溫品牌「Fun & Love」的核心理念。​

ESPRIT EDITION作為品牌的高端時尚線，融入男裝剪裁與韓式細節，配合法式優質面料，打造兼具都市街頭潮酷與日常實穿性的都會系列。ESPRIT DENIM則強勢回歸品牌最擅長的牛仔設計，採用土耳其進口高級牛仔布料，延續80-90年代「港味時尚」的記憶，用細節重塑新世代的牛仔語言。即將推出的ESPRIT XX跨界聯乘系列，更將結合當代音樂、插畫與次文化元素，讓品牌從時尚延伸至完整的生活方式。





Slow Coffee Club打造「慢活」新體驗

與旗艦店同步開幕的Slow Coffee Club是Esprit首間主題咖啡體驗空間，以「A selected coffee for slow lifestyle people」為宗旨，表達對抗快節奏、守護生活質感的理念。這裡不只是咖啡店，更是購物者的「鬆弛緩衝區」，可以在試衣購物後隨性歇腳，享受被香氣環繞的Me Time時光。​





咖啡空間由兩位香港頂尖咖啡師Keith Tse（五屆香港拉花冠軍得主）與Gary Tsui（香港虹吸咖啡比賽亞軍）共同策劃，強調「咖啡師與客人之間的距離從不遙遠」的理念。招牌飲品包括充滿晨光氣息的Sunrise咖啡和無咖啡因的Sunset飲品，售價均為$65，完美詮釋Esprit的創新與活力。此外，還提供從基本款Espresso（$38）到精品手沖Single Origin咖啡（$80-100）的多樣選擇。

為了展現品牌的時尚魅力，Esprit特別邀請了Hanna Chan陳漢娜及日籍男模特兒Takuro演繹2025全新秋冬服飾系列。兩人清新而充滿型格的氣質與Esprit風格不謀而合，為品牌注入時尚活力。





地址：香港銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下2號鋪

營業時間：11:00am - 9:00pm







