時隔10年重聚！歐陽娜娜宣布回歸「舊愛」

▲歐陽娜娜宣布回歸「舊愛」懷抱，時隔10年與環球音樂簽約，甜喊：很開心能和真正理解我的團隊合作。（圖／環球音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 藝人歐陽娜娜2015年在環球音樂發行個人首張古典演奏專輯《15》，今年迎來10周年，她宣布再次與曾合作過的「舊愛」，環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）簽約。據悉，此次合作將涵蓋音樂企劃製作、全球發行、音樂演出、商業合作等領域，充分撬動環球音樂的全球資源網路，為歐陽娜娜的音樂創作及跨界發展提供長期助力。歐陽娜娜本人也開心表示「很開心能和真正理解我的團隊合作」。

歐陽娜娜被譽為音樂神童 環球執行官喊話全力支持她

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu）表示：「歐陽娜娜是少有的兼具音樂天分、藝術探索欲以及文化影響力的藝人。從大提琴神童到音樂創作者，她在過去10年中取得了令人矚目的成長。如今25歲的她，未來仍然充滿無限可能」。

他接著表示：「我們很高興在她的演藝事業下一個發展階段開啟之時，歡迎娜娜回歸環球音樂。依託環球旗下類型多元、行業領先的國際廠牌，以及我們推動藝人全方位發展的經驗和能力，我們將不遺餘力地支援娜娜進一步拓展創作邊界，提升她在本土及國際市場的文化影響力和商業成功」。

▲歐陽娜娜（左）與環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅完成簽約。（圖／環球音樂提供）

歐陽娜娜回歸環球心境曝：希望我的音樂被更多人聽到

歐陽娜娜表示：「從15歲在環球音樂發行第一張專輯到現在已經過去整整10年。如今再次與環球音樂合作，對我來說有著很特別的意義，這是一趟嶄新旅程的開始。我很開心能和一個真正理解我、並願意給予我創作空間與支持的團隊合作。我希望借由環球音樂的全球平台，讓我的音樂被更多的人聽到，在不同的文化中獲得共鳴，帶領我不斷發現新的創作方式和藝術可能性」；並在微博開心宣布好消息，「再度攜手，一起前行」。

出生於演藝世家的歐陽娜娜從小就學習鋼琴和大提琴，並被視為音樂神童。她從2015年陸續發行大提琴古典專輯，此後，她又推出一張國語創作專輯《The Star初星》。歐陽娜娜的最新專輯，全創作大提琴演奏 EP《Love Letter》近期由環球音樂發行上線，實體唱片CD與黑膠，在預售一開啟便迅速售罄。

