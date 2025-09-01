時隔15年 南韓首度停止對北韓廣播「自由之聲」

（法新社首爾1日電） 南韓國防部今天表示，已停止對北韓播放心戰廣播節目「自由之聲」（Voice of Freedom），作為緩和兩韓緊張關係的最新舉措。

南韓國防部發言人李慶浩（Lee Kyung-ho，音譯）對記者說：「國防部已經中止『自由之聲』廣播，作為緩解南北韓軍事緊張的部分措施。」自由之聲是南韓國防部製作的官方政府宣傳節目。

南韓總統李在明掌權後對北韓採取懷柔政策，矢言修復兩韓關係，儘速重啟對話與合作。

南韓過去一直透過這個心戰廣播節目，向北韓播送南韓流行音樂（K-POP）與新聞，去年也曾藉此播報北韓向俄羅斯派遣軍隊支援烏克蘭戰爭的消息。

韓聯社指出，這是南韓15年來首次停止對北韓播放自由之聲。2010年，南韓以海軍巡邏艦「天安艦」（Cheonan）爆炸沉沒事件為由，重啟對北韓播放這個心戰廣播節目。

自6月上任以來，李在明已指示軍方停止在沿兩韓邊境地區播放反北韓廣播，並呼籲運動人士別向北韓空飄氣球，以降低緊張情勢。

此外，南韓國家情報院（National Intelligence Service, NIS）7月也全面停播已持續數十年的反北韓政權廣播節目。（編譯：劉文瑜）