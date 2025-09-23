中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
時隔4年接綜藝！孫其君分手郭雪芙後陷低潮
[NOWnews今日新聞] 37歲男星孫其君曾傳過多次緋聞，還一度傳出對郭雪芙求婚成功，但遭到女方否認。而在2022年孫其君因遭爆私接工作被經紀人抓包，淡出演藝圈，直到今年接下實境秀《九條好漢在一班》才正式回歸小螢幕。近日，他被拍到獨自買晚餐，還在麵店與店員阿姨開心大聊，看起來非常熟識，要拿餐點離開時也緊握阿姨的手道別，然後看起來心情大好的回家，似乎是收到了滿滿的鼓舞。
孫其君在上個月7日晚間8點多，被《時報周刊CTWANT》捕捉到獨自在住家附近走路，還略顯不安的一直東張西望，接著走進一家麵店買晚餐，在店內跟店員阿姨聊很久，要離開時還緊握雙手道別。而在走出店面後，孫其君的表情也明顯不同，心情看起來好了非常多，似乎收到了店員阿姨的鼓勵。
孫其君曾與郭雪芙傳緋聞 一度遭爆求婚成功
孫其君在2019年因拍攝電視劇《我們不能是朋友》與郭雪芙結緣，不只被拍到出入女方家，還傳出孫其君借錢買鑽戒求婚成功，但郭雪芙出面否認，表示自己單身。
而在2021年，孫其君與郭雪芙傳出因財務糾紛分手，據悉，兩人分手導火線是郭雪芙投資孫其君開設的拉麵店，但因疫情影響倒閉，導致郭雪芙血本無歸，才決定分手；分手後，還傳出孫其君試圖要回求婚用的鑽戒，但遭到郭雪芙拒絕，不過雙方都未證實過戀愛傳聞。
孫其君因私接工作淡出演藝圈 改行當英文線上家教
孫其君在2022年爆出因財務問題，以及被經紀人抓包私接工作而淡出演藝圈。之後他憑藉外語能力與美國成長的背景，以英文名「Steven Sun」在外語家教平台教課。據悉，孫其君每堂課50分鐘，收費386元，價錢被大讚很佛系。不過收入雖穩定，孫其君卻表示演藝圈才是自己想做的事情，因此決定回歸。
