時隔8年重返香港！Hermès 2025冬季男裝系列：巧妙融入香港賽馬文化，展現城市與品牌的活力優雅

Hermès 時隔8年重返香港，於啟德郵輪碼頭盛大舉辦了2025冬季男裝系列時裝騷，本次系列以「Ready-Set-Casaque」為主題，巧妙融入香港獨特的賽馬文化與城市活。Véronique Nichanian更以流線剪裁與鮮活色彩設計驚艷全場；而說到最驚喜莫過於馮德倫丶 David Smaniotto（Managing Director of Hermès Hong Kong and Macau）、劍擊運動員Cedric Ho 、曾國祥 、演員馬志威 更客串走騷。韓國歌手及演員朴炯植 ，香港知名演員古天樂丶郭富城，運動員Ryan Choi等盛裝出席支持，帶你走進斜線交錯的馬術詩意。

斜線美學與馬術精神的現代演繹

Hermès 2025冬季男裝系列以騎師綵衣（casaque）為靈感，並以簡約而銳利的斜線元素，象徵動感與變化的賽道軌跡貫穿整個系列，時裝騷上我們可見Véronique Nichanian以米白色、橙紅色、青瓷藍等鮮明色調，重塑經典綵衣的多彩斜紋，娓娓道出愛馬仕深植馬術的品牌精神。

圖片來源：Hermès

「前與後、內與外、隱與現」的哲學命題貫穿系列，斜線不僅是視覺語言，更是一場意象的轉換遊戲。服裝剪裁在優雅與銳利間取得平衡，猶如城市中的流動線條，既現代又雋永。手袋如Fouree-Tout Étrivère與Garden Party Voyage，亦以層次剪裁與豐富紋理呼應服裝，延續馬術靈感，卻在香港的舞台上綻放獨特新意。

以光影與斜線元素建構都市共鳴

啟德郵輪碼頭的混凝土結構化身騷場核心，斜面柱體與光束交織，營造出一場光與結構的視覺芭蕾，而冷峻的混凝土與溫潤的色彩形成鮮明對比，正是呼應服裝中的柔剛並濟。夜幕降臨，綵衣色彩在金屬牆面閃耀躍動，彷彿邀請觀眾步入一場隱秘的迷宮探險，斜線軌跡指引方向，引發無限遐想，這場色彩繽紛的遊戲之旅將通往何方？

匯聚傳統與創新探索男性設計無限可能

本次時時裝騷不僅是時尚的展示，更是Hermès對馬術傳統與現代創新的致敬。從巴黎到香港，Véronique Nichanian將品牌的核心價值注入每一個細節，透過斜線、色彩與材質的對話，探索男性時尚的無限可能。

圖片來源：Hermès

