晚吹－怨女俱樂部 ｜阿霞笑談肥人辛酸史 自嘲骨骼對比常人粗「要斬多三刀先會斷」

節目邀請香港女演員張錦霞（阿霞）上來，大談作為「肥人」的辛酸與趣事，抒發多年來的怨氣。被問到是否自小便肥胖，阿霞自爆曾做身體檢查時，診所職員指她的骨骼結構異於常人，要多斬三刀先可以斬斷！她更笑言自己的姑姐身形魁梧，猶如銀行門前的獅子雕像，引得全場爆笑。主持Howard提到肥胖往往與出大汗掛勾，阿霞即分享小學時期沒有朋友，因為買了一個與自己「八字不夾」的書包，大汗與書包物料混合後竟散發惡臭，結果被同學避之則吉。主持笑指這段童年經歷令阿霞變得扭曲，她卻樂觀表示：「上到中學就係一個全新嘅自己。」

談到中學時是否曾渴望戀愛，阿霞直言：「你話唔想，就無可能嘅。」但她亦提到身邊不少女性朋友因感情問題而傷痕累累，令她覺得拍拖麻煩，不如專心睇漫畫。阿霞更爆料，曾在網上遊戲結識某位「傾得埋」的男士，對方要求她發生活照，怎料一收到相片便人間蒸發，令她氣憤大叫：「我唔再玩online game 啊！」之後她又遇過另一位網友，兩人初次約會食飯後，對方竟帶她去美容中心推銷療程，阿霞立刻「清醒過來」，果斷掉頭走人。當主持人追問她是否拍過拖時，阿霞思考片刻，最後乾脆舉杯叫大家喝酒，示意大家不要問這個問題，而她亦不會回答。

阿霞笑談肥人辛酸史 自嘲骨骼對比常人粗「要斬多三刀先會斷」

