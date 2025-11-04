晚吹 - 男人亂講嘢｜灘叔、Thor、193為男性發聲 直指唔係同朋友出街就一定係出軌

在今集（4日）《晚吹 - 男人亂講嘢》節目中，幾位主持為結識伴侶的朋友而感到煩惱。灘叔指出，理論上與另一半能夠和諧相處，理應也能與對方的朋友相處得好，但實際上卻相反。他直言自己的底線是不和伴侶的朋友見面：「最好就互不干涉，佢哋啲Friend好假架！」隨即，他分享了自己過去與伴侶的朋友相處的經歷。聚會上，灘叔與在另一半的朋友勉強找到共同愛好後，灘叔的女朋友以為他們已成好朋友，經常在約會時叫上這位朋友。然而，當灘叔與該女朋友分開後，這位朋友卻扮演了中間人的角色，試圖為他們「箍煲」，甚至說：「就算你分左手都好，我哋都係Friend。」這讓灘叔不禁說：「做乜啫，好似搞到我同我女朋友嘅關係建基於佢身上咁？」他表示自此以後不會再與伴侶的朋友見面。

193則為身邊的朋友感到不公，指出大部分朋友已婚或育有小孩，但當有男士聚會時，他們的另一半都必須跟隨，令男士們感到不滿：「搞到我哋講句嘢都唔方便！」灘叔也為男性發聲：「其實男人傾計就係講埋啲無聊野，女人成日話驚男人出軌，但其實男人唔出門都可以出到軌！」他表示不理解女性經常懷疑男人和朋友出街就會出軌的錯覺。Helen則為女性辯護：「有時係啲姐妹話要見自己個新男友，女人都要同朋友交代架。」她指出，女性都是擔心自己的另一半會跟朋友學壞，因此想參與男性的聚會。

三位主持也為「焗住要去」另一半的飯局出謀劃策。193建議少說話以逃過一劫：「同佢哋傾得太開心，做咗Friend仲大鑊！」Thor則建議主動邀請另一半的朋友到自己家中作客：「最好就做煮飯嗰個，煮好飯，傾一陣計，夠鐘就沖涼、瞓覺。」灘叔更提議最佳的飯局場所必定是自助餐：「個個都要不停行出去攞嘢食㗎嘛，去到某啲時候又可以去攞嘢食，Skip佢哋嘅話題。」三人要為聚會如此苦惱而感到不快，193直言：「唔同佢哋有交集啊，唔見啊！」灘叔更開玩笑說：「女朋友都唔要啦」。

