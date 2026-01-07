晚吹 - 男人亂講嘢 ｜灘叔遭師傅指烏雲蓋頂即刻重整工作室 193馬騮紋身因迷信

新一集節目以男人迷信為主題，灘叔指出：「女人迷信通常都係求愛情，最多都係買下啲水晶，但男人迷信更多係問事業，關乎事業就會All In入去，所以好大鑊。」他更分享自己的工作室有一年諸事不順，原本並不太迷信的灘叔也決定請教師傅。師傅一到便看出問題所在，說：「你Studio用黑色油頂，所以烏雲蓋頂，影響創作力。」灘叔聽到影響他最關心的創作力時，馬上叫人把樓頂油白，並說：「如果師傅話影響嘅係愛情，可能我都唔會理，但係影響到事業，我就一定All In。」

而193在眾多迷信的種類中，最不相信星座，雖然193知道星座是統計學所得，但他稱：「咁我同肥仔@ERROR係同年同月同日生，點解咁唔同？即係代表每個人都唔同囉！」卻被人反駁稱：「呢啲就係月亮星座嘅分別。」193回應到：「到而家我都唔知佢講乜月亮星座啊，是但啦！」他更分享到早前風水師傅指最旺193的顏色是紅色，所以193的車身都是選用紅色，但193卻感到無奈：「用咗紅色都出事（指193去年在土瓜灣倒車時意外撞到婆婆），搞到全香港嘅人都知我用紅色車啦，我真係想問返師傅」。193更提到當時迷信的程度是將同樣能旺他的「馬騮」紋上身，但被師傅反駁：「你到時有年係犯太歲（猴）咁點啊？」灘叔笑指：「人哋通常話有咩旺自己都係買塊嘢帶吓就算，你紋埋上身！」



而自稱近年非常迷信的Thor，早前看到一串水晶覺得「貪得意」就買來佩戴，但有一次卻被朋友指責他帶錯邊。Thor至今仍未能理解：「唔明帶錯邊會點啊？咩左入右出？到而家都未知帶邊邊先係啱嘅！」

灘叔遭師傅指烏雲蓋頂即刻重整工作室 193馬騮紋身因迷信

