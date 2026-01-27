最新播出的一集節目中，幾位主持人一同探討世界上的陰謀論。Thor分享道，年輕時一位朋友曾告訴他：「你知唔知天空上面長條型嘅雲，係美國為咗控制人口噴緊農藥！」這位朋友甚至能詳細描述完整故事，稱吸入這些氣體十多年後會導致死亡。Thor當時聽到後無奈地表示：「咁點啊？我仲聞唔聞啊，會死喎！」灘叔則笑著說，人經過十幾年時間最終會死亡都是正常事，稱Thor的朋友都算沒有「吹得太大」。



193亦指出現今在Social Media上與他人交流奇怪現象太容易，因此更容易出現各種各樣的說法。此外，他還提到許多國際知名人士都受到光明會的控制，所以會在許多重要場合做出光明會的手勢。灘叔亦表示，如果想從這些組織中獲得自己想要的名利，就必須付出全部，不單單是自己的身體，還包括伴侶和兒女都要貢獻給組織，才能顯得足夠虔誠。而三位的陰謀論則認為，世界上必定有一班有權勢的人利用明星來控制大眾。灘叔隨即開玩笑地問193：「你係咪就係呢啲人啊？」193也笑著回應：「我哋組織嘅詳情唔講得俾你聽！」

三位主持人對於陰謀論都表現得非常著迷，認為這些就是男人的樂趣。Thor更指出：「呢啲陰謀論背後，通常都係想控制地球，而男人嘅終極夢想就係控制人類！」

晚吹 - 男人亂講嘢 ｜男人陰謀論多多 加入神秘組織要犧牲埋家人？

