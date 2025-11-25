Booking.com黑五優惠低至46折
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 三位主持分享爆喊時刻 193爆笑回應會在花姐面前喊的原因
主持們以「男人眼淚大升值」為主題，探討從過去「男兒流血不流淚」的傳統，到現今男性利用眼淚表達情感的現象。主持們普遍傾向於在另一半面前隱藏自己脆弱的一面。193更直言在伴侶面前哭泣很懦弱：「通常男人係要保護女士架嘛。」
Thor則分享自己只有在忍不住的情況下才會在他人面前流淚。他提到曾在凌晨工作時，突然收到要見一位癌症友人最後一面的消息，匆忙趕到病床前。與其他朋友互相安慰說：「冇嘢啦，好快冇事。」當幾位朋友離開病房後，他們便忍不住相擁而泣，見證彼此最脆弱的時刻。Thor之後更要趕回工作地點，並刻意裝作沒有事發生，不希望任何人知道自己有哭過。
灘叔也表示，過去的觀念一直是「男人老狗唔應該喊」，甚至直言：「以前就算俾人插兩刀都唔會喊。」他分享自己初入行時，面對前輩的責罵，總覺得自己做什麼都是錯的。在經過20小時的拍攝後，一位工作人員的安慰和提點讓他瞬間「爆喊」，並表示：「呢一世人都會記得嗰一幕」。
作為女性的Helen則認為，男性在自己面前流淚是可以接受的，認為現代人不必壓抑自己的情緒，以免情緒「爆煲」。灘叔回憶以前分手時，為了避免別人看到自己流淚，他會選擇去殯儀館：「喺嗰度扮家屬喊囉，冇嘢㗎！」
作為藝人的幾位主持在鏡頭前需要真情流露時，193表示：「反而拍真人Show冇得計，要喊就喊。」但他對伴侶卻認為不能流露懦弱的情感，認為要保護女性。Thor隨即質問193：「咁你喺花姐面前又喊到？」引發眾人哄堂大笑。193回應道：「咁我又冇諗佢係男定女，同埋花姐我唔需要保護佢㗎嘛！」場面搞笑。
