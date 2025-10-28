晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 灘叔分享古早「鹹書」有3D拉頁 Thor與193自爆偷看父親秘密收藏

在今集節目中，三位主持暢談年少時「睇鹹書」的經歷，不同年代各有不同的「看法」。身為「遠古時代」代表的灘叔表示，以前的「鹹書」已經相當精彩：「入面會有拉頁，你戴副眼鏡去睇，『個胸』會凸出嚟架！」193馬上開玩笑問：「本書係咪黑白色架？」灘叔立即回應：「呢個就係香港進步之處，當所有嘢都仲係黑白色嘅時候，本『鹹書』已經係彩色嘅。」193追問：「係咪即係好似啲聖誕卡咁？」灘叔回應：「無錯」令Thor與193大感震驚。三人更分享到，這些「鹹書」通常都會有幾頁黏住，往往是整本書最精彩的部分，灘叔解釋到在看這些精彩部份時，有些人會忍不住產生生理反應，因而弄髒了這幾頁。

Thor則分享自己年少時跟父親去工作的經歷，提到父親習慣每天買一份報紙，而報紙一定會夾著一份風月版。Thor每次都會趁父親去廁所的時候，偷偷尋找風月版來滿足少年好奇心，更開玩笑指灘叔有機會寫過這些風月版。

193亦大爆料，指父親以前收藏的「鹹書」被自己發現：「以前佢會收係好高嘅櫃頂，仲會過埋膠，寫住《陳雅倫寫真集》，到而家我都唔夠膽搵黎睇。」他更分享在VHS（家用錄影系統）年代，偷看完爸爸的「鹹帶」後一定要記得「回帶」，以免被發現。

Thor表示，雖然和好兄弟一起看「鹹片」感覺很赤裸，卻可以增進兄弟情。193表示現時的年輕人只會與朋友分享「番號」（成人影片中的編碼），認為一同觀看會很奇怪。Thor與灘叔聽後立即要求193分享「番號」給他們，笑稱二人需要增進兄弟情。

