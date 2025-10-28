許紹雄逝世終年 76 歲
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 灘叔分享古早「鹹書」有3D拉頁 Thor與193自爆偷看父親秘密收藏
在今集節目中，三位主持暢談年少時「睇鹹書」的經歷，不同年代各有不同的「看法」。身為「遠古時代」代表的灘叔表示，以前的「鹹書」已經相當精彩：「入面會有拉頁，你戴副眼鏡去睇，『個胸』會凸出嚟架！」193馬上開玩笑問：「本書係咪黑白色架？」灘叔立即回應：「呢個就係香港進步之處，當所有嘢都仲係黑白色嘅時候，本『鹹書』已經係彩色嘅。」193追問：「係咪即係好似啲聖誕卡咁？」灘叔回應：「無錯」令Thor與193大感震驚。三人更分享到，這些「鹹書」通常都會有幾頁黏住，往往是整本書最精彩的部分，灘叔解釋到在看這些精彩部份時，有些人會忍不住產生生理反應，因而弄髒了這幾頁。
Thor則分享自己年少時跟父親去工作的經歷，提到父親習慣每天買一份報紙，而報紙一定會夾著一份風月版。Thor每次都會趁父親去廁所的時候，偷偷尋找風月版來滿足少年好奇心，更開玩笑指灘叔有機會寫過這些風月版。
193亦大爆料，指父親以前收藏的「鹹書」被自己發現：「以前佢會收係好高嘅櫃頂，仲會過埋膠，寫住《陳雅倫寫真集》，到而家我都唔夠膽搵黎睇。」他更分享在VHS（家用錄影系統）年代，偷看完爸爸的「鹹帶」後一定要記得「回帶」，以免被發現。
Thor表示，雖然和好兄弟一起看「鹹片」感覺很赤裸，卻可以增進兄弟情。193表示現時的年輕人只會與朋友分享「番號」（成人影片中的編碼），認為一同觀看會很奇怪。Thor與灘叔聽後立即要求193分享「番號」給他們，笑稱二人需要增進兄弟情。
其他人也在看
甜品食譜｜鮮奶燉蛋白
🥛鮮奶燉蛋白🥛 整腰果酥剩左好多蛋白，要消耗一下🤭🤭 本來想整椰汁燉蛋白，但屋企無椰漿，又唔想落街買，所以簡簡單單整個鮮奶燉蛋白👍👍 不得了，成品超級嫩滑🤤🤤 呢款甜品，熱食凍食都一樣咁好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1EPL6YxkB9/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
【Yahoo請你睇優先場】原班人馬延續篇！《刺殺小說家2》引領觀眾穿越現實世界與小說異世界
2021年內地勁收10億票房之《刺殺小說家》原班人馬延續篇——《刺殺小說家2》(A Writer’s Odyssey II)，11月6日將破界而來！路陽執導，鄧超、董子健、雷佳音等超強巨星陣容演出的《刺殺小說家2》，由《流浪地球》系列特技團隊磅礡打造東方魔幻宇宙，再創華麗動作奇想鉅獻，引領觀眾穿越現實世界與小說異世界，與一眾角色共同展開一段超乎想像的雙世界奇幻冒險之旅。Yahoo Movies HK ・ 6 小時前
Vini談國家打吡賽後衝突：無意冒犯任何人
【Now Sports】周日西甲國家打吡賽後發生球員衝突，皇家馬德里翼鋒雲尼素斯指出，該隊並沒意圖冒犯任何人。雲尼素斯（Vinicius Jr）談及球隊在周日打敗巴塞隆拿後的衝突事件：「打吡戰就是那樣，有很多事情在球場外場外發生。我們嘗試保持平衡，但不是時常可行。我們不是想冒犯任何人，不是巴塞隆拿球員，也不是球迷。」周日國家打吡前。也馬批評皇馬總愛在球證面前抱怨及搞小動作，還猶如「強盜」般奪走其他對手的積分，這番言論顯然惹怒皇馬球員。賽後，皇馬門將古圖奧斯也指著也馬大罵，卡華查及連被沙比阿朗素換出後滿肚氣的雲尼素斯，同樣指斥也馬「話太多」，結果也馬疑向Vini「挑機」，邀他往球員通道「解決」，兩人被其他人攔住。「我們知道當踏入賽場，就必須捍衛球隊，那就是這天發生的事。」Vini續說。now.com 體育 ・ 15 小時前
祖記擬聘史巴利堤 文仙尼屬「備胎」
【Now Sports】祖雲達斯怒炒杜陀後，將兩位前意大利國家隊主帥視為他們下任教練人選，並且已經接觸了首選的史巴利堤。周日不敵拉素累積3連敗後，祖雲達斯辭退杜陀，而數小時後，即傳出他們已經和史巴利堤（Luciano Spalletti）展開初步談判。史巴利堤今年6月被意大利足總炒魷，失去國家隊主帥一職後，暫時沒有工作在身，而這個消息傳出後，該隊傳奇門將保方表示支持：「在我看來，史巴利堤在任何一間想保持雄心壯志的大球會任教，都是理想人選。他是一位偉大的教練，也擁有高尚的人格，會是很棒的選擇。」除了史巴利堤，他在意軍的前任文仙尼，也進入祖記的教練人選名單，但據悉除非史巴利堤與球會的談判觸礁，才會考慮這位前曼城領隊。事實上，斑馬軍團上季辭退莫達時，也曾接觸過文仙尼，但雙方當時未能達成協議，部份原因是他向祖記索取一份18個月的合約，但祖記沒有答應。now.com 體育 ・ 7 小時前
法基迪莊維護也馬：皇馬小題大做
【Now Sports】周日西班牙國家打吡賽後爆發球員衝突，也馬成眾矢之的，其巴塞隆拿隊友法基迪莊加以維護，認為是皇家馬德里方面把事情鬧大。法基迪莊（Frenkie de Jong）賽後批評加華查：「皇家馬德里球員反應過大。若然卡華查想與也馬（Lamine Yamal）談話，可以私下去談。若然他認為也馬不該那樣，應該致電他。他們是（西班牙國家隊）隊友，雙方認識。為何要把事情鬧到球場上？」「再者，這沒甚麼大不了。我沒聽到也馬直接說皇馬盜取（積分）。」這場大戰前，也馬曾接受電視台專訪，批評皇家馬德里總愛在球證面前抱怨及搞小動作，還猶如「強盜」般奪走其他對手的積分，這番言論顯然激怒了皇馬球員，卡華查在賽後以皇馬隊長身份，警告這名西班牙國家隊隊友少點說話，結果引發球員之間的衝突。now.com 體育 ・ 1 天前
5大沙嗲牛肉麵合集！ 超濃厚沙嗲醬/沙嗲牛肉煲仔麵
沙嗲牛肉麵向來係港人Comfort food，今次就精選咗5間各具特色嘅沙嗲牛肉麵，無論你追求濃郁湯底抑或嫩滑牛肉，都總有一款啱你心水。OpenRice開飯喇 ・ 14 小時前
《大行》瑞銀：匯控(00005.HK)上季業績強勁 評級「中性」
瑞銀發表研報指出，滙豐控股(00005.HK)公布第三季度業績，受惠於淨利息收入及手續費收入改善，剔除特殊項目後的撥備前利潤及稅前利潤，優於預期9%；手續費及其他收入高於預期6%，而營運支出較預期高出1%，撥備前利潤增長9%。儘管香港商業房地業撥備增加，減值支出仍符合預期，為貸款總額的40個基點。 瑞銀指，匯控已上調2025財年有形股本回報率及銀行業務淨利息收入指引，其餘重申2025財年指引更新。指引全年銀行淨利息收入430億美元或更好(原為420億美元，市場共識為424.5億美元)；目標基準營業支出按年增3%，約335億美元(市場共識為333億美元)，貸款損失約40基點(市場共識約42基點)。 瑞銀予英國上市的匯控倫敦12個月目標價980便士(約101.3港元)，評級「中性」。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
柏寧酒店PLAYT大閘蟹自助餐買2送1！人均低至$343起歎大閘蟹、蟹黃花雕溏心蛋、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚
秋風送爽，又到了一年一度品嚐肥美大閘蟹的最佳時節。位於銅鑼灣的香港柏寧酒店PLAYT餐廳，憑藉其獨特的「Kitchen Theatre」用餐概念，為各位蟹迷呈獻精心設計的「秋意·蟹樂」大閘蟹主題自助晚餐。Klook更為大家帶來「買2送1」、「第2位半價」優惠，折後人均只需$343起，即可享用兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，即開時令生蠔、龍蝦、壽司刺身等，入秋都可以非常開胃！Yahoo Food ・ 11 小時前
食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工
【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。on.cc 東網 ・ 10 小時前
甘士比主帥：賓福特「惡哽」過曼聯
【Now Sports】在英聯盃第2圈爆冷淘汰曼聯的英乙球隊甘士比，於周二第4圈主場對賓福特前，領隊艾迪爾認為這支目前英超排第11位的球隊，比紅魔更「惡哽」。艾迪爾（David Artell）賽前說：「我不希望收到世界各地的曼聯球迷來信，但我認為他們仍在尋找新的方向，然而賓福特並非如此。他們也有新主帥（安祖斯），但那是從內部任命，承繼了前帥法蘭的風格。我相信每個人都會認同安祖斯做得很出色，他正帶領這支球隊前進。」甘士比在第2圈與曼聯打成2:2平手，最後靠互射12碼勝出，令紅魔一度陷入低潮，但阿摩廉最近帶領該隊在英超取得3連勝，目前已在積分榜升上第6位，但3連勝前就在賓福特的主場以1:3落敗。艾迪爾補充：「如果你沒有根深蒂固的踢法，就不可能如此壓倒性地擊敗韋斯咸，也不可能擊敗曼聯和利物浦。無論是死球、攻守轉換、控球，還是主動進攻和截擊，所有這些戰略都已經融入球隊體系中，但我不確定曼聯的情況是否如此。」now.com 體育 ・ 9 小時前
高市早苗：日本致力於從根本上強化防衛能力
（法新社東京28日電） 日本首相高市早苗今天表示，她將「致力於從根本上強化」日本的防衛能力，並指出日本正面臨「前所未見」的安全威脅。在東京附近的美國航艦喬治華盛頓號（USS George Washington）上，高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）一同出席活動，她說日本正面臨「前所未見的嚴峻安全環境」。法新社 ・ 2 小時前
越南順化市24小時降雨量破千毫米 刷新全國紀錄
（法新社河內28日電） 越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。聲明指出，之前的24小時降雨紀錄為1999年的990毫米，地點同樣是在順化。法新社 ・ 5 小時前
滙控(00005.HK)倫敦股價早段升近3%
滙控(00005.HK)調高今年淨利息收益及有形股本回報率指引。滙控倫敦股價早段現升2.89%，報1,033便士，折合約106.79港元，較港股收市價106.5港元，高約0.3%。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
亞馬遜裁1萬4000企業職缺
（法新社巴黎28日電） 美國線上零售巨頭亞馬遜今天宣布，為精簡營運，將裁減1萬4000職缺，但未說明對哪些部門實施。亞馬遜（Amazon）在官方網站聲明中強調致力於「進一步簡化行政程序、移除階層、重新配置資源，以確保我們將投資放在核心策略上，放在對顧客現有和未來需求最重要的領域上，從而更為壯大」，並表示這次人力精簡是有關工作的延伸。法新社 ・ 2 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜西貢WM酒店「金秋蟹香自助晚餐」買一送一 人均低至$377歎花甲海蟹粥、蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉流沙天使麵+送清蒸大閘蟹
秋天來了，代表蟹季也來了！西貢WM酒店在KKday推出「金秋蟹香」自助餐買一送一優惠，自助晚餐人均低至$377，即可品嚐肥美秋蟹盛宴，包括加拿大松葉蟹腳、法國麵包蟹。也有一眾以時令秋蟹入饌的精緻蟹料理，如明太子蟹肉海鮮酥盒、花甲海蟹粥、蟹粉蟹肉流沙天使麵等，蟹迷絕對不能錯過！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停
【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo
屯門警署的車閘今晨（28日）被一輛私家車直衝撞毀。涉案司機肇事後一度逃走，在區內報案聲稱懷疑被人跟蹤，又向警員承認撞到警署閘口。警方在涉事私家車檢獲懷疑依托咪酯等毒品，相信司機曾吸毒，以刑事毁壞將他拘捕，現正扣留調查。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
《大行》花旗：滙控(00005.HK)上季基礎業績強勁 調高今年淨利息收益及有形股本回報率指引
花旗發表報告表示，滙豐控股(00005.HK)中午公布第三季業績，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達91億美元，高於市場共識9%；收入高於預期5%，成本略差1%，信貸虧損則優於預期2%。收入增長主要來自銀行業務的淨利息收入高於預期4%，以及非淨利息收入高於預期6%，而滙控亦調高今年淨利息收益及均有形股本回報率指引。 該行指滙控列賬基準稅前利潤近73億美元，低於市場預期5%，但此差異完全由14億美元的訴訟撥備所致，其中11億美元已在昨日公布(涉馬多夫案詐騙案有關訴訟)。滙控截至9月底止普通股一級資本比率(CET1R)按季下降10個基點至14.5%，與市場預期一致。季度股息每股)維持不變，回購計劃則如先前公告暫停，以籌集資金收購恒生銀行少數股東權益。 花旗指滙控2025財年指引已上調，現預期淨利息收入達430億美元或以上(此前約為420億美元)，有形股本回報率(RoTE)預期達15%或以上。總體而言，該行認為此為強勁的基礎業績表現，在近期因恒生(00011.HK)相關消息及訴訟公告導致股價走弱後，應能提供一定信心支持。該行重申對倫敦上市的滙控(HSBA.L)「買入AASTOCKS ・ 7 小時前
壞賬撥備大增 滙豐就香港寫字樓市場壓力發出警告
【彭博】— 在今年壞賬撥備大幅增加後，香港境內最大銀行滙豐控股警告稱，香港商業地產行業繼續面臨「下行壓力」。Bloomberg ・ 8 小時前