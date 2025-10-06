中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部：「佢成日一見到我，就會行過嚟掂我個胸，又會形容我乳頭係咩形狀。」灘叔則直言有時候是反應不及：「好多時你係男仔，人哋係同你玩嘅態度，如果你發脾氣，就好似好小氣咁。」但三位主持從相反角度思考，在同樣情境下，對女性這樣做的結果就完全不同。
193更提到：「好似Tyson Yoshi咁，佢練到個波咁大、個Body咁靚，係咪就等於Okay俾人掂？但係而家連讚下女仔嘅身材都唔得，呢個係唔係就係男女有別。」Helen則認為很取決於當事人的感受，如果當事人覺得舒服，就不構成性騷擾。Thor借此分享在一次派對上被一個男同性戀者「錫咗啖」面頰，但自己沒有難受的感覺，所以可以接受，最重要是自己的感受。
193亦分享自己與化妝師的尷尬經歷，193大爆化妝師曾經迫自己「胸襲」她。事原是化妝師想幫193去水腫，提出幫他按摩，為了方便操作，化妝師不斷讓193靠向自己胸部，還說「唔使介意」，193就表示：「但係我好介意啊，呢個完全係性騷擾，仲要唔知之後會點樣俾人傳開去。」灘叔也表示，即使當事人在當刻不介意，事情最終都有可能變質，因此只能盡量避免這些事情發生。
