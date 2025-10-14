不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
晚吹 - 男人亂講嘢 | 三位主持大呼「Wingman」難做 大爆朋友偷食經歷
本集以「Wingman」為主題，指在感情中擔任軍師或助攻的角色，亦有幫助朋友掩飾「偷食」行為之稱。Thor指要做「Wingman」必須要有高超的演技，在沒有任何前提下要向朋友另一半編造出無破綻的故事。193亦分享自己做「Wingman」的經驗，經常需要幫朋友製造不在場證明，不過他坦言並非每次都能成功：「有一次朋友A個女朋友打電話嚟問我，朋友A係咪同我一齊？」作為專業「Wingman」，193理所當然地回答：「係」，但對方立即回應：「但係佢而家係我隔離喎！」自此193便被定義為不可信任的朋友，大呼「Wingman」難做。
灘叔更大爆一個女性朋友B的故事，她跟一位性格較為沉悶的男士組織家庭多年，直到近年認識一位男士，相對之下覺得對方好吸引、好有火花。於是，這位朋友B叫灘叔和自己老公相約一起看足球比賽，讓自己有三小時去「偷食」。灘叔直指：「本身同佢老公都唔係太熟，仲要我知佢老婆而家同人『搞緊嘢』，場波都睇得勁心虛。」朋友B老公在球賽期間還不時關心老婆的狀況，灘叔甚至忍不住想對他說：「不如你都去溝女啦！」而這時朋友B更要灘叔「加時作戰」，好在比賽2:2加時，灘叔激動地說：「個天都幫埋我！」完場後灘叔看見朋友B春風滿面的樣子更感內疚。但最後結局竟然是朋友B的老公出軌被發現，灘叔大感不公：「我嗰Friend最後竟然變成受害者，仲可以好靚咁落台」。
三位主持都有作為「Wingman」的經驗，但隨著年齡的增長，三人都認為有些情況會「過唔到自己個關」而堅決拒絕再做「Wingman」！
