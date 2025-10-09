晚吹 – Chat KP ｜《我推的男子》BabyJohn、Lokman@MIRROR演「兄弟以上情侶未滿」男CP

今集， KP邀請了舞台劇《我推的男子》中兩位飾演「兄弟以上，情侶未滿」的男CP–主角蔡瀚億（BabyJohn）和楊樂文（Lokman@MIRROR）擔任本集嘉賓。BabyJohn分享Lokman是個慢熱之人：「我發現同佢間唔時出嚟飲嘢傾偈，你要慢慢打開佢每一道門，跟住先至可以傾偈，咁我又衰嘅，我係好鍾意一嚟到就好Deep talk。」 KP表示睇唔出BabyJohn會指對方慢熱，因為在她印象中BabyJohn也是慢熱的人。Lokman則認同自己比BabyJohn更慢熱：「因為我唔係好慣，或者唔係好識講自己。」

節目中段，KP開宗明義指出，無論是藝人還是普通人，在現實生活中都難免會因不同理由而需要「扮哂野」，KP問兩位覺得自己在粉絲面前呈現的模樣和真實的自己有何分別，Lokman分享極端的一面想留給自己：「我覺得係一樣嘅，但只不過係有時個濃度唔好比咁多，即係可能大眾睇到嘅我係無咁極端嘅我，即係可能我開心係可以去到10,000分，但可能呈現出嚟就去到5,000-6,000分咁啦，因為最開心嘅時候可能我會去到好瘋狂，有啲瘋狂就唔係好方便大庭廣眾咁樣擺出嚟咁，覺得我會係呢個程度嘅分別。」

BabyJohn分享因主持節目《晚吹- 空肚講宵夜》而改變了自己向公眾呈現的模樣：「點都係真實嘅，但我本身應該冇咁多面向，我真係同啲friend嘅人傾偈，先會俾佢地見到我大開中門嘅一面，但如果唔係好熟，我唔係好鍾意分享自己，但因為我拍咗《空肚講宵夜》，隔籬嗰兩個（指主持梁祖堯、陳俞希）係癲嘅，佢哋係冇底線，結果佢哋都打開咗我道門，變相依家觀眾係睇多咗我，多謝佢哋兩個，而家我會將另一面話埋畀觀眾睇！」

《我推的男子》BabyJohn、Lokman@MIRROR演「兄弟以上情侶未滿」男CP

