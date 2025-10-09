恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
晚吹 – Chat KP ｜《我推的男子》BabyJohn、Lokman@MIRROR演「兄弟以上情侶未滿」男CP
今集， KP邀請了舞台劇《我推的男子》中兩位飾演「兄弟以上，情侶未滿」的男CP–主角蔡瀚億（BabyJohn）和楊樂文（Lokman@MIRROR）擔任本集嘉賓。BabyJohn分享Lokman是個慢熱之人：「我發現同佢間唔時出嚟飲嘢傾偈，你要慢慢打開佢每一道門，跟住先至可以傾偈，咁我又衰嘅，我係好鍾意一嚟到就好Deep talk。」 KP表示睇唔出BabyJohn會指對方慢熱，因為在她印象中BabyJohn也是慢熱的人。Lokman則認同自己比BabyJohn更慢熱：「因為我唔係好慣，或者唔係好識講自己。」
節目中段，KP開宗明義指出，無論是藝人還是普通人，在現實生活中都難免會因不同理由而需要「扮哂野」，KP問兩位覺得自己在粉絲面前呈現的模樣和真實的自己有何分別，Lokman分享極端的一面想留給自己：「我覺得係一樣嘅，但只不過係有時個濃度唔好比咁多，即係可能大眾睇到嘅我係無咁極端嘅我，即係可能我開心係可以去到10,000分，但可能呈現出嚟就去到5,000-6,000分咁啦，因為最開心嘅時候可能我會去到好瘋狂，有啲瘋狂就唔係好方便大庭廣眾咁樣擺出嚟咁，覺得我會係呢個程度嘅分別。」
BabyJohn分享因主持節目《晚吹- 空肚講宵夜》而改變了自己向公眾呈現的模樣：「點都係真實嘅，但我本身應該冇咁多面向，我真係同啲friend嘅人傾偈，先會俾佢地見到我大開中門嘅一面，但如果唔係好熟，我唔係好鍾意分享自己，但因為我拍咗《空肚講宵夜》，隔籬嗰兩個（指主持梁祖堯、陳俞希）係癲嘅，佢哋係冇底線，結果佢哋都打開咗我道門，變相依家觀眾係睇多咗我，多謝佢哋兩個，而家我會將另一面話埋畀觀眾睇！」
其他人也在看
洪助昇升呢做龍頭大哥 舉120磅火龍頭嚇到失平衡：「唔夠膽再試！」
一年一度大坑舞火龍於剛過去的中秋節圓滿舉行，歌手洪助昇（Aiden）今年已經是第三年參與這項傳統活動，而且他今年更成功「升呢」，由以往舞龍身一躍成為「龍頭大哥」，認真巴閉。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
超大年齡差距遭批！李政宰林智妍情侶海報曝
[NOWnews今日新聞]韓國影帝李政宰因《魷魚遊戲》系列爆紅全球，作品邀約不斷，新劇《討厭的愛情》也即將在下個月播出。不過該劇從選角階段就引發爭議，52歲李政宰竟搭檔小18歲林智妍演情侶，讓韓網直呼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利
今日（9日）有網民於Threads指控藝人麥子樂，不單與人爭執，更涉及威嚇行為。而麥子樂回覆《Yahoo娛樂圈》時否認以上行為Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力
「長腿女神」萬綺雯迎來 55 歲生日，日前發佈最新近照，凍齡美貌引網民留言大讚！萬綺雯於 1989 年參選亞洲小組奪得亞軍後正式出道，當年更被譽為「亞視一姐」，並於 2012 年加入無綫電視，8年約滿後移居中國內地，慢慢淡出娛樂圈後，偶爾於小紅書更新近照，凍齡美貌可謂十年如一日！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
許常德發文回顧代表作 稱顏正國像電影生的
[NOWnews今日新聞]台灣資深演員顏正國，以電影《好小子》系列及《角頭》聞名，昨日（7日）因肺腺癌第四期不幸離世，享年50歲。消息傳出震驚影壇，眾多藝人紛紛發聲悼念，音樂人許常德也在社群平台發文，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。醫言窈窕 ・ 1 天前
天水圍公園發現浴血女屍 頸部有傷 警檢利刀及𠝹刀
天水圍發現一具女性屍體。今日(8日)凌晨5時許，警方接報指，一名女子滿身鮮血，被發現躺在天瑞路6號天水圍公園近天瑞邨出入口的長櫈上昏迷不醒，保安員見狀報警。救護員接報到場，經檢驗後，證實該名女子現場不治。警方初步認為事件有可疑，大批警員圍封現場進行蒐證。am730 ・ 1 天前
將軍澳尚德邨40歲男 疑吸毒後墮樓亡(更新)
將軍澳尚德邨一名40歲男子周二（7日）懷疑吸毒後失足墮樓，傷重死亡。據了解警方在其房間找到毒品，懷疑他事前曾經吸毒。警方昨日中午接獲報案，指一名男子倒臥尚信樓平台。救護員到場發現傷者傷重昏迷，送往將軍澳醫院搶救無效不治。 自行拆除睡房金屬窗花 消息指，警方發現死者房間的窗花被拆下並放在床上，床上有螺絲批和螺am730 ・ 1 天前
西九海濱迫滿追月人潮
【Now新聞台】追月夜，多區海濱都有市民聚集賞月。 在西九文化區，不少一家大小帶同摺椅、燈籠以及月餅、柚子等應節食品到場，海旁附近草地人山人海，不過由於今晚雲量較多，過來的人都只能夠觀賞雲隙中的「超級月亮」。而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒抬起點滿過萬支長壽香的火龍遊走大坑多處，吸引市民及遊客圍觀，火龍今晚完成「遊大運」儀式之後，就會被投入海中「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
菲律賓北部地震 居民奪門而出學校停課
（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，菲律賓北部擁有約36.6萬人口的碧瑤市（Baguio）附近今天發生地震，規模從4.8下修至4.4。這場淺層地震發生於上午10時30分，菲律賓火山暨地震研究所表示，震央位於碧瑤市附近的普戈鎮（Pugo）。法新社 ・ 5 小時前
警察員佐級協會舉行會慶酒會 周一鳴等人出席
【Now新聞台】警察員佐級協會舉行會慶酒會。全國政協副主席梁振英、警務處處長周一鳴及警察員佐級協會新任主席梁俊傑等人出席。 梁俊傑指，協會聘請了本地教授，希望能夠為新制同事爭取退休後的醫療保障、子女教育津貼等。周一鳴致辭時感謝協會的不同建議，會積極聆聽不同意見，為工作環境創造更有利條件，包括8月時進一步將5天工作周先導計劃擴展至陸上總區、一個警區及交通部執行及管理組所有巡邏小隊，又指接下來香港有不同大型活動，有信心可確保順利進行。警務處處長周一鳴：「很快香港就會迎來十五運全運會、立法會換屆選舉，明年更加會舉辦國際刑警組織周年大會等大型活動，警隊將會面對不少挑戰，但我有無比的信心，大家必定會繼續眾志成城，展現出警隊一條心，乘風破浪，確保各大型活動能夠順利舉行，令香港這個繁榮的國際之都能夠繼續綻放光芒。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評
Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押on.cc 東網 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 1 天前