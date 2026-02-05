晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷

KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂：「其實嗰場戲好順利，好真情流露，好自然就演到出嚟，個心情好似係儲咗20幾年呢個角色嘅內心世界，好澎湃，個角色本身個基礎好豐富，所以拍得好順利。」

古天樂指謝票時見到好多四五歲左右的小朋友，他問及小朋友有否看過電視劇：「佢地話無，不過話睇完電影會走去睇電視劇，依樣嘢我係無諗過，因為依家啲小朋友可能無咁好耐性，嗰時啲電視劇40集，真係要煲㗎，哇佢地竟然睇曬。」

今集話題為「男兒淚」，KP問及兩位「現實生活中最近一次喊」的經歷，古天樂分享對上一次喊是拍攝前的前兩個禮拜：「個日我媽生日，同我媽食飯，咁影咗張相，影完之後我望住張相望咗好耐，我覺得我好少post我屋企人啲相出去，上一張應該有成十幾年前都有，望住張相就覺得，咩叫珍惜眼前人。依幾年無論係疫情定戰亂，突然間個世界好似變得好緊要，但點變都好，唔識珍惜眼前人係一個好大嘅問題，依部戲都有講『過去嘅嘢我地無辦法改變，但眼前嚟緊嘅嘢我地可以珍惜』，睇吓睇吓張相就突然有啲眼淚流出嚟。」

林峯分享對上一次喊是幾個月前想起家人，不過前陣子到台灣宣傳電影的日子亦令他感慨萬分，古天樂笑問：「攰到喊啊？」，林峯回應：「OK啦，開心嘅。」林峯補充自己未試過去台灣謝票：「可能咁多年嚟，其實有好多各地支持我作品或音樂嘅人，佢地會嚟睇我演唱會又剩，但我終於去到佢地嘅城市，見到佢地咁多年，可能講緊二十年以上嘅個份支持，我會諗返起，我個演藝事業嘅原動力都係源自佢地。」KP問：「咁你開演唱會都好感動㗎？」林峯回應做歌手和演員的感動方式有別：「歌手可能舞台上可以直接面對到觀眾，演員拍野都係同同事匿埋一齊，唯一可以同觀眾接觸就係謝票，所以係好感動。」

