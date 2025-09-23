晚吹 – GG家長指引｜李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶

今晚一集，請來特別嘉賓李漫芬(Fanny)以及素人媽咪以嘉和素人爸爸Jerry，以男女角度暢談「師奶經」。說到黃臉婆和肥師奶之爭，Fanny表示2選1的話會選擇做黃臉婆：「因為美白係易過減肥㗎，真係㗎！你勤力啲做facial就得㗎喇！但係減肥好辛苦㗎！我會咁樣計囉！」而浩南卻寧願選做肥師奶：「因為我覺得黃臉婆係冇愛情嘅滋潤呀，好多怨恨呀，即係好多好不滿呀，好多嘢都好唔如意呀。」不過浩南卻指自己雖然選擇如此，但實際上其實無論身形和外表也沒有理會過。

做媽媽之後對外表的重視度，Fanny坦言：「心底裡好重視，但係時間上唔許可。其實每日有6個鐘頭瞓已經好開心㗎喇！我又冇(工人)姐姐，係自己凑。」至於被問到家長會衣著會以盛裝抑或Casual打扮出席時，Fanny自覺平時工作已很多機會裝扮，所以想做回自己：「可能簡單一條馬尾，跟住T恤加件外套，牛仔褲波鞋就去。」不過浩南卻有不同想法：「因為我要見佢嗰啲同學，我要見老師，我覺得成日啲人話老公點樣去滋潤太太，我係覺得我個形象出去係代表我老公係點樣。我覺得佢咁努力賺錢，咁你做咩要畀人睇到你咁hea。」浩南的一番見解，連伍家謙也表示「駁你唔到」。

廣告 廣告

而對於師奶衣著的定義，浩南認為：「你上面件衫又係闊，下面條褲又係闊，然後一係著對拖鞋，一係就著對唔乾淨嘅波鞋，個袋，重點係一個購物袋。」而男方代表伍家謙則覺得師奶裝束在於拖鞋：「嗰對拖鞋呢，係嗰啲露指，有魚網窿窿嗰啲，我覺得嗰對鞋就係師奶嘅極致喇。」

李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶

李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶

李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶