晚吹 – GG家長指引 ｜ 江若琳囝囝出世 老公變緊張大師 緊張程度以誇張形容

今晚(9日) 播出一集，請來特別嘉賓江若琳(Elanne)，以及素人媽咪Hailey和Kathy一同暢談家中的緊張大師。Elanne憶述自己生BB之前，老公一直抱著輕鬆的心態來面對：「因為佢成日都覺得又唔係女，仔吖嘛，仔係應該跌吓，畀佢碰撞吓，唔使咁緊張㗎！即係嗰啲天生天養得㗎喇！跟住我就係當然比較緊張啲啦，即係生之前你知媽咪陀住嘅時候，會好呵護。」但是生完BB之後卻180度大改變，Elanne直指老公緊張到一個點是可以用誇張來形容：「我老公曾經講過話好希望個仔可以踢足球，佢話：『踢波實斷腳㗎啦，實畀人鏟跌㗎啦！』但係如果而家我再問佢，如果你個仔踢波受傷你點呀？我接受唔到！」

Elanne繼續大爆老公的緊張行為：「即係嗰日如果天氣好曬佢就話：『小心太陽，唔好曬親我個仔！』陰天少少喇，小心落雨，你唔好揼到佢。跟住之後我話今日天氣好好，想帶個仔去游水，唔得！你唔可以帶佢去，因住唔小心浸親佢！」Elanne笑指老公講到自己好像完全不理會兒子安全一樣，禁不住發話：「個仔係我㗎，其實個仔我有份㗎！」正因為眼見老公如此緊張，所以Elanne唯有調節自己心態，提醒自己要放輕鬆一點。

