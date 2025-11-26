晚婚族必看，35歲是生育界線？徐明義醫師揭「卵子」真相：年齡不是重點，AMH值才是關鍵

內政部最新數據出爐，台灣女性生第一胎的平均年齡已來到31.65歲，每三個新生兒中，就有一個來自35歲以上的高齡產婦。這條新聞在社群上引發不少焦慮：「我還想拚事業，難道注定要跟生小孩說掰掰？」、「現在沒對象，以後是不是就生不出來了？」

面對「晚婚遲育」的焦慮，被譽為「台灣AMH之父」的徐明義醫師指出，數字雖然真實，但不用被它綁架。重點不在身分證上的年齡，而在於妳是否掌握身體的「黃金時間軸」。只要觀念正確，透過現代醫學的凍卵與試管嬰兒技術，女性完全可以拿回人生的發球權。

為什麼大家都說 35 歲是關鍵？卵子庫存的殘酷真相

徐明義醫師表示：「因為卵子不會再生，35歲後庫存量與品質會『雪崩式』下滑。」

這聽起來很殘酷，但徐明義醫師用一個很簡單的「倉庫理論」來解釋：女性的卵巢就像一個只出不進的倉庫，卵子是出生時就註定好的，一輩子不會再產生新的。

30歲前： 倉庫貨源充足，品質新鮮。

30歲後： 庫存開始下降，約剩 12% 健康卵子。

40歲後： 庫存僅剩 3%，且品質老化。

徐明義醫師強調一個關鍵觀念：「決定懷孕率的是卵子的年齡，而不是子宮或先生的年齡。」 即使妳外表保養得像 25 歲，卵巢的機能依然會隨著時間老化。這也是為什麼國健署數據顯示，44 歲做試管的成功率僅剩 5.6% 的主因。

不確定自己還能不能生？用「AMH」看懂妳的生育時鐘

看了這麼多數據感到焦慮嗎？徐明義醫師建議，消除焦慮最好的方法就是「面對真相」。

AMH (抗穆氏管荷爾蒙) 是目前醫學上唯一能準確評估卵巢「庫存量」的指標。徐明義醫師身為國內推動 AMH 檢測的先驅（被譽為台灣 AMH 之父），他強烈建議 25 歲以上的女性，都應該將 AMH 列為定期檢查項目。

AMH 檢測優點：

方便： 隨時可做，不需要配合月經週期。

快速： 簡單抽血，不用內診。

可靠： 預測卵巢庫存量最好的指標。

知道自己的 AMH 數值，妳就不需要擔心。如果庫存還夠，妳可以放心拚事業；如果庫存告急，妳可以提早啟動凍卵或生育計畫。

生育是選擇，不是壓力

「晚婚」是現代社會的常態，這代表女性擁有更多元的人生選擇。徐明義醫師提醒，我們不需要因為年齡數字而恐慌，但需要有「提早規劃」的智慧。

無論是透過 AMH 檢測了解身體，利用凍卵保存卵子，或是尋求華育婦產科等專業團隊進行試管療程，現代醫學提供強大的後盾。只要妳願意開始了解，做一個「有準備」的現代女性，幸福的節奏永遠掌握在妳自己手中。

