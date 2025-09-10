〈晚安曲〉成麥當勞廣告曲 費玉清：捐公益

▲歌手費玉清（如圖）經典曲〈晚安曲〉近期成為麥當勞廣告歌。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 睽違多年，70歲歌手費玉清的經典作品〈晚安曲〉再度在大眾耳邊響起，這次它以麥當勞廣告曲的形式回歸，勾起無數人的回憶，也讓觀眾紛紛敲碗，希望能再次聽到「小哥」開金口，對此，費玉清透過寬宏藝術表示：「授權費將全數捐出做公益。」

▲麥當勞發起早睡吃早餐，還選用費玉清〈晚安曲〉作為廣告歌，並發起歌唱比賽。（圖／麥當勞提供）

授權收入全數捐贈 將溫暖延續下去

費玉清對於〈晚安曲〉能以不同形式再次傳唱，感到非常欣慰，「這首曲子是我音樂旅程中的重要里程碑，雖然我已退休，但很高興它能以另一種方式延續價值。」他幽默表示，雖然是〈晚安曲〉，但希望它不只陪伴大家入睡，更能和大家一起迎向嶄新的一天。

費玉清特別提到，歌曲的授權費用，交由長年合作的夥伴「寬宏藝術」全權處理，而所得的授權收入，他將全數捐贈給公益團體，希望這首歌所承載的溫暖，能夠持續發光發熱。

首談退休生活 費玉清：平靜自在，歲月靜好

費玉清也罕見地分享他退休生活的心境，他透露自己生活過得十分自在、清靜，每天都過著平靜的日子。他感性地說：「時光匆匆，不再復返，以前的演藝生涯，如今只能深藏在我的回憶裡。」同時，他也祝福所有粉絲都能「歲月靜好，找到屬於自己的從容」。

