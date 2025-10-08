晤加拿大總理卡尼 特朗普笑提：美加合併

卡尼(左)5個月內第二次到訪白宮會晤特朗普。(美聯社)

加拿大總理卡尼5個月內兩度到訪白宮，周二應美國總統特朗普邀請會面。他正面對美國徵收鋼鐵、汽車和其他商品關稅的壓力。特朗普承諾在關稅談判上會公平對待加拿大。特朗普又重提美國與加拿大合併，然後稱「我只是說笑」。特朗普與加拿大前總理杜魯多關係麻麻，在後者任內曾指若加拿大成為美國第51個州份，便可免關稅。

卡尼3月上任，特朗普對其明顯較友好，稱「從最初開始，我便喜歡他，我們關係良好」。對於美加仍未達成貿易協議，特朗普稱情況複雜，美加存在衝突，但也相親相愛。卡尼則說，不會用衝突一詞，兩國在某些方面存競爭，但也有某些方面保持合作。他不忘向特朗普送高帽，稱對方為具改革能力的總統，特朗普即打斷說「美國和加拿大合併」，引起在場記者發笑，然後補稱「我只是說笑」。卡尼也在笑，並巧妙迴避說「這不是我將討論的事」。

美墨加三國的自由貿易協議《美墨加協定》(USMCA)明年將進行評估，特朗普的關稅戰令三國關係分裂。特朗普對透過再度協商延長該協定持開放態度，但也可尋求不同的協議。在美加元首會面後，加拿大首席談判代表、加美貿易部長勒布朗形容在貿易議題上，雙方會談「成功和正面」，會繼續商談；加方希望在鋼鋁方面可迅速達成協議。加拿大有逾四分三出口輸往美國，《美墨加協定》對加國十分重要。

會談氣氛良好。(美聯社)

有信心加拿大人恢復往美國旅遊

特朗普之前以關稅脅逼，又稱要吞併，令加拿大人反感，不再視美國為友好鄰邦，取消到美國旅遊。加拿大國家統計局數據顯示，與去年同期相比，今年首7個月往美國的加拿大人削減23%。特朗普稱，相信加拿大人會再次喜歡美國。卡尼回應指他們會再到美國的。

