晤美國商會會長 謝鋒指經貿合作推動中美關係

【on.cc東網專訊】中國駐美大使館周一（9日）指，中國駐美大使謝鋒上周四（5日）與美國商會會長兼首席執行官克拉克一行人座談交流。

謝鋒會上指出，中國將繼續是世界經濟的穩定錨和動力源，中國大市場、世界大機遇，正日益成為各方廣泛共識。對於跨國企業來說，中國不是可選項而是必選項。擁抱中國，就是擁抱機會；接軌中國，就是接軌世界；贏在中國，也就是贏得未來。

謝鋒認為經貿合作將繼續是中美關係的壓艙石和推進器，中美關係的本質是互利共贏，這一點在兩國經貿合作中得到充分體現，更為歷史和現實一再證明。中美在經貿領域存在分歧，但辦法總比問題多，只要雙方平等對話磋商，照顧彼此關切，就能夠找到妥善的解決方案。他也期待工商界繼續成為中美經貿合作和兩國關係發展的參與者和貢獻者，中美關係發展與工商界利益息息相關，希望各方為交流合作持續供能，為民心相通添磚加瓦，為理解互信播種共識，推動中美經貿合作收獲更豐富果實，助力中美構建新時期正確相處之道。

