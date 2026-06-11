晨早新聞重點｜世界盃揭幕戰墨西哥擊敗南非／特朗普稱美伊談判已達成「重大協議」
【Now新聞台】【世界盃揭幕戰】世界盃揭幕戰，A組主辦國之一的墨西哥2比0擊敗南非。
【通宵酒吧觀賽】本港球迷無懼捱夜，通宵在蘭桂坊酒吧觀看賽事。
【取消打擊伊朗】特朗普稱，華府與伊朗的談判已達成「重大協議」，並決定取消美軍原定的打擊行動。
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世界盃今掀戰幔 墨西哥率先揭幕 夏蘭特代言王老吉 網民熱議
四年一度的世界盃將於當地時間今日(本港時間周五凌晨)在墨西哥率先揭幕，並由墨西哥迎戰南非。今屆賽事由墨西哥、加拿大及美國合辦，各有一場開幕禮；而今屆球隊增加到48支，令賽制有所改變。不少品牌趁世界盃熱潮找球星代言宣傳，當中包括內地涼茶品牌王老吉，日前宣布由挪威國腳、曼城中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland、哈蘭德)出任全球代言人，官方洗腦式廣告歌在網上瘋傳，令內地網民熱議。
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎
人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。 如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
遠藤航國際賽引退 盼日本奪世盃
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航因為足踝傷，決定退出大軍，無法參加今屆美加墨世界盃決賽周，而他隨即宣佈退出國際賽生涯，結束他多年當藍武士的日子。現年33歲的遠藤航表示，雖然無法參加今屆世界盃有點失望，但對自己的國際賽經歷，已經無遺憾，而他亦在社交平台發文，講出自己退出國際賽生涯感想。「正如之前宣佈，我會退出今屆世盃陣容，自從受傷以來，我已經竭盡所能，所以不會感到後悔。當然，未能參加今屆世盃有點遺憾，但更重要的是，能夠從卡塔爾世盃開始擔任隊長，帶領代表隊，同大家一齊成長，最終成為一支可以談論到奪世盃為目標隊伍而感到自豪。」遠藤航決定以這樣方法退出代表隊，指自己現在由球迷身份支持日本，到國家贏得世界盃一刻，他一定會出來，並希望國民可支持球員，相信做到這一點，團結起來，讓奪標一刻在今屆美加墨世盃到來。遠藤航一共替日本代表隊上陣72次，攻入4球，贏過2019年亞洲盃冠軍。
踢到似淘汰賽！吳賢揆帶病奠勝
【Now Sports】韓國今屆決賽周首仗落後下以2:1反勝捷克，奠勝功臣吳賢揆直言賽前感到不適，帶病下曾懷疑不能上陣。「我無法用言語形容自己的心情。」為太極虎奠勝的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）賽後顯得激動：「今天，我的體溫曾升至38度，我感到不適。我曾懷疑自己能否落場。感謝我們的工作人員及醫療團隊令事情變得可能。」「能夠在世界盃獻技，本來就是值得感恩的事。作為前鋒我感到釋懷與感恩。」他續說。這場比賽節奏明快，某些階段拳拳到肉，賽後不少球迷在社交媒體留言討論，大讚比賽具可觀性，猶如淘汰賽一樣激烈。韓國教練洪明甫說：「勝利本身令我開懷，更正面是球員贏在沒有放棄。我知道己隊有能力贏波，當比數是1:1時，我告訴球員按照我們持之以恆的踢法。」韓國下一場比賽，是下周四對東道主之一的墨西哥。
炒3蛋未滿足 杜曹：未決定正選11人
【Now Sports】英格蘭在決賽周前最後一場熱身賽，以3:0大勝哥斯達黎加，不過按領隊杜曹口吻，似乎未感到滿足，又表示未決定對克羅地亞的正選陣容。杜曹在球隊周三以3:0大勝哥斯達黎加後說：「我們幹得非常好，值得獲勝，我們應該取得更多入球──製造了很多機會。態度、力量及強度都處於非常高的水平。」隨著歐聯亞軍阿仙奴的戰將歸位，英軍今仗陣容與去仗不同，被問到是否已定出下周三分組賽首仗對克羅地亞的正選陣容時，他說：「不。我尚有6天去想。」英軍雖然完成全部熱身賽，但杜曹其實已在明日安排一場閉門練習賽，對手是非美職球隊邁阿密FC。「首先，我們明日會進行一場比賽，另一場讓今天沒落場球員上陣的友賽。然後球員有一天半的時間，讓身心都放鬆。球隊將會轉換地點，前赴堪薩斯，然後為對克羅地亞作好準備。」
美伊據報達成協議共識 霍峽30天內恢復戰前運量
<匯港通訊> 美國總統特朗普聲稱，與伊朗的談判已進入最後階段，相信最快本周末可以簽署協議。美國傳媒報道，協議包括伊朗須立即重開霍爾木茲海峽及不收取通行費，並在30天內恢復到戰前航運量，以交換美國解除對伊朗的海上封鎖，伊方若遵守協議並展現談判誠意，可獲60天臨時豁免制裁，而停火協議範圍將包括黎巴嫩。消息又透露，美國、伊朗和卡塔爾討論設立機制，讓伊朗可以透過機制獲得存放在卡塔爾的部分凍結資金，用於購買人道主義物資。 至於濃縮鈾問題，特朗普同意的解決方案之一，包括讓伊朗在聯合國人員的監督下，在境內降低濃縮鈾的濃度。知情人士表示，有關協議已得到伊朗高層批准，但仍未得到最高領袖穆傑塔巴的許可。四架美國空軍C-17飛機已啟程前往歐洲，運送設備供副總統萬斯未來幾天，前往日內瓦參加簽署協議儀式。 (WL)
【世盃‧奇趣】賀蘭忙裡偷閒睇NHL
【Now Sports】挪威前鋒賀蘭趁著世界盃分組賽正式開始前，與幾名隊友們輕鬆一番，觀看NHL（國家冰球聯盟）總決賽第5戰，賀蘭看到卡羅萊納颶風隊成功得分，更興奮歡呼慶祝。挪威自1998年再次躋身世界盃決賽周，身處I組，同組有法國、塞內加爾、伊拉克，他們下周二首仗將迎戰伊拉克，第一次出戰世界盃的賀蘭（Erling Haaland），除了積極備戰之外，還懂得放鬆心情，前往同球隊集訓基地不太遠的卡羅萊納颶風隊主場觀賽。賀蘭與隊友們被颶風隊球場內鏡頭捕捉時，也熱情地投以笑容，似乎看得很開心，當颶風隊成功得分，他更與全場粉絲站起來慶祝，而颶風隊在第5戰以4:2擊敗維加斯黃金騎士，只差一場勝仗，便可贏得隊史第2座史丹利盃。
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
加利尼維利：三獅不是傳控型
【Now Sports】距離英格蘭在美加墨世界盃分組賽首場對克羅地亞，尚有一段時間，作為昔日三獅軍團的主力右後衛加利尼維利，最近於播客節目中提及，現時英格蘭由杜曹領軍下，並非一支傳控型球隊，而他擔心是代表隊過去3次大賽決勝時刻敗陣方式，到今屆也無法避免。加利尼維利（Gary Neville）球員時代也出戰過世界盃，他對現在由杜曹執教的英格蘭作出了今屆賽事的前景分析，直言在杜曹選人名單中，已發現這支三獅軍團非傳控型，隊中沒有太多球員擅踢這方面戰術。英格蘭近10年曾經有3次同冠軍很接近的比賽，包括2018年4強對克羅地亞、兩屆歐國盃決賽對意大利及西班牙，均在比賽後段失去控球權，從而被對手踢垮。加利尼維利說：「在這屆賽事，英格蘭非傳控型球隊，這點我本不介意，面對頂級強隊時，我們是踢防反戰術，這方面加歷查也提過了，因為隊中擁有華舒福、哥頓，邊路甚至有馬度亞基及薩卡這樣人選，是無法保持控球在腳。我們的中場中由迪勤懷斯及艾利亞治安達臣組成，是難以同葡萄牙、法國、巴西、西班牙抗衡，或者需要前鋒回防爭波，但我敢肯定面對這些強隊，控球時間一定在不及他們。當踢了4、5場比賽後，經過長途跋涉旅程，那就是我們
更新：美股指走勢個別 特朗普不滿伊朗戰爭終止協議條款外洩 SpaceX 登場掛牌
美股指個別發展，市場對伊朗與華府就結束中東戰爭的草擬協議條款報道紛紜，同時 Space Exploration Technologies(SPCX.US) 首日掛牌。 道瓊斯工業平均指數中午升 0.4% 至 51,047.9；標普 500 指數升 0.1% 至 7,404.3；納斯達克綜合指數跌 0.2% 至 25,749.4。 公司方面，Space Exploration Technologies(SPCX.US) 股價開市報 $150，高於每股 $135 的招股價，令 Elon Musk 成為全球首位萬億富豪，股價開市後上升 21%。 CNN 指，總統 Donald Trump 批評德黑蘭在國家媒體上對美伊潛在臨時協議的描述不準確，形容對方「不光彩」。CNN 又引述伊朗外長指協議「前所未有地接近」。 CNBC 引述伊朗邁赫爾通訊社報道稱，草擬協議內容包括美國承諾解除石油制裁，最終談判要待伊朗一半凍結資金獲釋及美國海軍封鎖結束後才開始。報道又指，協議亦包括伊朗承諾於 30 日內重新開放霍爾木茲海峽等內容。 原油期貨下跌，前月北海布蘭特原油跌 3.8% 至每桶 $84.38，美國西德州
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧： 明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕 明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。 東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因 行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。 李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響 行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。 世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道 世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。 中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果 菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，特奧多羅肆意妄為必然會自食其果，並會損害菲律賓的利益。 美以伊戰爭｜美伊據報收窄分歧 諒解備忘錄料提重開海峽換取放寬制裁 美伊據報正收窄分歧，接近達成和平協議。彭博報道，有望最快周日在瑞士日內瓦簽訂諒解備忘錄。 尹錫悅涉指示軍方向北韓投放無人機 為戒嚴製造藉口 判監30年 南韓前總統尹錫悅因為指示軍方向北韓投放無人機，為實施戒嚴令製造藉口，判監30年，他其後就裁決提出上訴。 世界盃戰報｜A組 墨西哥揭幕戰兩球淨勝南非／南韓2比1反勝捷克 主辦國之一的墨西哥，揭幕戰主場2比0擊敗南非，今場一共出現三張紅牌。 #要聞
川普：穆吉塔巴已批准美伊協議 伊朗承諾不擁核、荷姆茲即將重啟
美國總統川普週四 (12 日) 表示，美國與伊朗之間的諒解備忘錄 (MOU) 最快可能於本週末在歐洲簽署，並稱相關討論已提交伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 並獲得批准
【世盃‧今昔】6.12祖斯馬為柏真寧斯「賀壽」
【Now Sports】40年前今日，為巴西地標上陣的祖斯馬射入世界波，收死當日41歲生日的北愛爾蘭老牌門將柏真寧斯。1986年墨西哥世界盃D組最後一輪分組賽，由賽前連勝的巴西鬥只得1分的北愛爾蘭，森巴兵團早段就由射手加拉加先開紀錄。及至42分鐘，首次為巴西上陣的祖斯馬（Josimar）眼見北愛門將柏真寧斯（Pat Jennings）略為步出球門，射出一記離門約30的長程炮，越過柏真寧斯手頂的上角入網。巴西其後由加拉加再入1球贏3:0。當日是柏真寧斯41歲生日，不僅收到「壽禮」，亦收到「告別禮」，因為那亦是他最後一次代表北愛上陣。曾效力熱刺及阿仙奴的他，事隔多年後在訪問中憶說：「就算我長了翅膀，也救不到那一球。」
懷斯世盃官方照揭曬到變豬頭
【Now Sports】迪勤懷斯因一張「曬到紅晒」的世界盃官方宣傳照而在網上瘋傳，更笑言自己被母親狠狠訓話了一頓，但這無阻他為「三獅軍團」點燃今屆世界盃奪冠希望的決心。迪勤懷斯（Declan Rice）為阿仙奴戰罷歐聯決賽後，上周六已飛抵美國佛羅里達會合英格蘭大軍，並參與了英軍3:0勝哥斯達黎加的熱身賽，在官方發放的比賽照片中，可看到其面部和手臂位置都被明顯曬傷，他談及這些照片時說：「我想大家都看過那些照片，拍照時我整個人都是通紅，母親直頭想殺了我。」懷斯續說：「坦白說，我們來到的第一天，就是在適應那種高溫，畢竟從英格蘭到來，那裡的氣候是忽冷忽熱，跟這裡截然不同，來到這裡，氣溫總維持在30度，熱浪真的直接拍打在自己的臉上。」當被問到如何判斷自己在酷熱中操練過度時，他幽默回應：「當發現被曬傷的時候！」在剛過去的球季協助兵工廠取得佳績，懷斯坦言令自己信心倍增：「我現在感覺好極，身體非常強壯。雖然整季都有些小傷，但在物理治療師和領隊的協助下處理得很好，所以我現在處於最佳狀態。對我來說，勝出英超讓我來到這裡時充滿自信，腳步也更加輕快，我已跟阿仙奴一起取得成功，這給予我們也能在此成就大事的信心。
也馬復操 鬥佛得角料任後備
【Now Sports】西班牙兩名年輕翼鋒主將也馬及歷高威廉斯，周四已經隨大軍參予練習，在下周一H組首場比賽對佛得角，應可候命，但西班牙媒體指出，教練迪拉方迪料會沿用日前友賽勝秘魯11人任正選。也馬（Lamine Yamal）自從4月22日替巴塞隆拿上陣時，拉傷腿肌後，便一直沒有參予比賽，直接提早收咧，而歷高威廉斯也因傷，球季結束前1個月也缺陣畢爾包的比賽。兩人周四參予了代表隊練習，證明他們的傷勢已經接近沒有問題。後衛樸羅說：「我們知道兩人回歸對球隊有多重要，他們回來、而且開心，都對球隊關鍵。」也馬及歷高威廉斯在2024年歐國盃表現出色，協西班牙奪錦標。不過，西班牙媒體指出，教練迪拉方迪下周一比賽會先讓兩人列任後備，正選翼鋒由費蘭托利斯及巴安拿擔任。