晨早新聞重點｜中朝元首會面 習近平稱願與北韓加強交往

超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾

28Hse.com ・ 18 小時前