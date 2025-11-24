晨早新聞重點｜中美元首通話 特朗普稱接受習近平邀請明年4月訪華／神二十二飛船將於今天在無人狀態下發射升空

曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。

Yahoo新聞 ・ 13 小時前